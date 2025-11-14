ENERC NEA: Vicerrector Advierte Sobre la «Delicada Situación» de la Sede

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) con sede en el NEA, ubicada en Formosa, atraviesa una «delicada situación» que ha llevado al cese de actividades académicas y a la preocupación manifiesta de la comunidad estudiantil. Para comprender la problemática, el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5 dialogó con Víctor Nassuk, Vice Rector del ENERC NEA.

El Contexto del Conflicto: Acuerdo y No Renovación

Víctor Nassuk inició la conversación explicando que el origen de la crisis radica en el acuerdo fundacional de la sede. El ENERC NEA se creó hace poco más de diez años mediante un acuerdo entre el gobierno nacional (a través del INCAA) y el gobierno provincial. Este acuerdo definía las responsabilidades de cada parte:

Provincia: Edificio, personal no docente y aranceles de los docentes que viajan.

Edificio, personal no docente y aranceles de los docentes que viajan. Nación: Salarios de los docentes y planes de estudio.

El vicerrector reveló el detonante del conflicto: «En agosto la Nación, el INCAA, envió un telegrama, una carta documento al gobierno de la provincia diciéndole que este acuerdo que finalizaba en agosto no va a ser renovado.»

Esta decisión generó una serie de dificultades, principalmente en el ámbito administrativo, afectando directamente al personal.

La Consecuencia Inmediata: Haberes Impagos y Cese

La principal consecuencia práctica de esta dificultad administrativa fue la imposibilidad de pagar los haberes al personal no docente. Nassuk subrayó la gravedad de esta situación: «Las dificultades administrativas empiezan a llevar un tiempo más prudente que el habitual y bueno, los docentes decidieron no continuar con su tarea. Claramente, la situación es… Esto es uno de los conflictos».

Personal No Docente y su Rol Técnico Vital

Nassuk hizo una importante aclaración sobre la naturaleza del personal no docente, que no es meramente administrativo: «Nuestro no docentes no cumplen solamente una tarea administrativa, porque en general hay un importante área técnica».

El vicerrector enfatizó que el personal es altamente especializado, encargado del cuidado de equipos «muy sensibles, muy caros, además, tenemos equipos de última generación de altísimo costo».

En este sentido, aseguró que «ninguna de las sedes regionales tiene los equipos en las condiciones en que lo tiene Formosa. Es perfecto. Todos los equipos están en absolutamente perfectas condiciones.» Esto se debe al personal técnico especializado que mantiene cámaras de última generación, equipos de postproducción y gripería (movimiento de cámaras), destacando que «no estamos hablando de un personal administrativo» en su mayoría, sino de técnicos esenciales para el funcionamiento de una «escuela taller» donde «se aprende haciendo».

La dramática situación incluye, además del salario impago y la falta de cobertura de obra social, el «cese de actividades académicas, porque la escuela, por si no se entendió, digo por el oyente, está totalmente parada».

Incertidumbre sobre la Continuidad y la Regionalización

El segundo reclamo del centro de estudiantes, y fuente de preocupación, es la continuidad de la sede del ENERC NEA. Si bien «se afirma tanto desde el Gobierno Nacional como desde el Gobierno Provincial que va a haber una continuidad», la falta de acciones concretas genera desconfianza.

El vicerrector señaló dos hechos clave que alimentan esta incertidumbre:

«No se abre el ingreso para la Corte 2026.» «No hay un diálogo donde se explique de qué modo va a continuar, ni siquiera dónde va a continuar, porque se habla de regionalización.»

La «regionalización» implica que no se sabe si la sede continuará en «Formosa o en Chaco o en Corrientes, en Misiones o en Entre Ríos», lo cual es un factor determinante tanto para el personal como para los 33 alumnos que actualmente cursan la única carrera que se dicta en la región: «realizador integral».

Gestión y Resultados: Aumento de Matrícula y Reducción de Costos

Ante las observaciones sobre la «productividad» de la escuela en términos de número de estudiantes y costo por alumno, Nassuk defendió la gestión reciente.

El vicerrector explicó que, en los dos últimos años, se realizó una intensa campaña de difusión para dar a conocer la escuela, lo que resultó en un aumento significativo de la matrícula: «El cupo se aumentó en un 60%. Si bien seguimos siendo pocos, con respecto a la gestión previa al 2023, se aumentó un 60%».

Además, se tomaron medidas para reducir los costos operativos, particularmente en los alojamientos que proveía la provincia para los docentes que viajaban, que en su mayoría eran de Buenos Aires. El cambio estratégico fue el siguiente: «Cambiamos docentes de Buenos Aires por docentes locales.»

Esta medida generó un ahorro considerable: «Este cambio de docentes nos llevó casi tuvimos un, digamos, soy un poquito más de un 75% del ahorro en tanto al costo de los alojamientos».

Nassuk resumió los logros de la gestión: «Aumentamos la matrícula y bajamos considerablemente los costos. Ambas costos en forma rotunda». Sin embargo, lamentó que, a pesar de los esfuerzos, parece ser «insuficiente», ya que «no tenemos parámetros de cuál es la meta, no sabemos hasta dónde tenemos que llegar».

Búsqueda de Solución y la Dimensión Humana

Al momento de la entrevista, el vicerrector confirmó que no hay una respuesta definitiva, sino que el tema está «en permanente estudio» y la respuesta habitual es «estamos trabajando en eso».

No obstante, Nassuk destacó un paso positivo reciente: «Recién ayer tuvimos una reunión donde tuvimos una participación activa, porque es la primera vez que estoy invitado a una reunión entre las autoridades de la provincia y las autoridades nacionales y pudimos exponer la situación de el territorio, digamos, ¿no?»

El vicerrector concluyó enfatizando la necesidad de mirar más allá de la burocracia: «Una cosa es conocer que existe una sede, conocer desde la teoría y otra cosa es estar todos los días y conocer los alumnos y trabajar con ellos y conocer los docentes y trabajar con ellos. Y conocer no solamente la dimensión administrativa, sino también la dimensión humana de la escuela.»

La comunidad educativa y la región aguardan mejores noticias para la continuidad de la ENERC NEA, un polo de formación cinematográfica que hoy tiene 33 alumnos con sus estudios en riesgo.