Energía Eléctrica: advierten que medidas impactarán en los hogares de Formosa

El Gobierno nacional implementó nuevas regulaciones sobre los costos de la energía que impactarán en todos los usuarios del país, y que se suman a los aumentos establecidos en la Resolución 7/024, publicada en el inicio de la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

Estas nuevas disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial, están contempladas en las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación 90/2024 y 92/2024, entraron en vigencia a partir del 1° de junio y se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2024.

Los incrementos de costos de energía tendrán un directo impacto tanto en usuarios residenciales como no residenciales a lo largo y ancho del territorio argentino, sumándose a los ajustes ya establecidos en la Resolución 07/2024.

Además de aumentos de precios en el costo de la energía en todo el país se definió una quita de subsidios a usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3), donde la novedad es que los mismos tendrán topes de consumo para percibir subsidios siendo el excedente a dichos topes considerado con el mismo precio que un usuario de ingresos altos (N1), impactando directamente en los hogares de escasos recursos.

Claudia Villarruel, administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), señaló que estas resoluciones de Nación repercuten directamente sobre el consumo de los usuarios finales y aclaró que se trata de una medida nacional, que no es fijada por REFSA ni el Gobierno provincial.

Subsidios

La funcionaria se refirió además a la actualización del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), tras aclarar que los usuarios previamente registrados, no necesitan repetir la inscripción.

En tanto, los no inscriptos, deberán realizar su inscripción de forma inmediata www.argentina.gob.ar/subsidios con un plazo de 60 días, vigente a partir del 1° de junio de 2024; de lo contrario no podrán acceder a los subsidios. Los trámites son individuales y deben gestionarse exclusivamente en dicho sitio web oficial.

“Si no lo hacen, la consecuencia es la pérdida de la tarifa social nacional”, aclaró.

Villarruel separó los tantos al recordar también el subsidio local Esfuerzo Formoseño, sostenido por el Gobierno de la provincia de Formosa, que no necesita re empadronamiento.

Recomendó que en caso de que el usuario tenga dudas al respecto, puede acercarse tanto a la distribuidora (REFSA) como al Ente Regulador, para evacuarlas.

Impacto

Cabe recordar que entre las categorías de usuarios el Nivel 2 son aquellos con condiciones sociales y económicas más desfavorables, mientras que el Nivel 3 es la clase media.

“En la tarifa social nacional el impacto es en algunas categorías de 355%, es importante en la economía familiar”, indicó Villarruel.

“La Resolución 90 distingue dos situaciones: primero que fija el tope de subsidio a 350 kWh, anteriormente el usuario que se encontraba en la categoría N2 todo su consumo estaba subsidiado. Con esta resolución no, solamente los primeros 350 kWh, el excedente paga otro precio de tarifa plena”, señaló.

“Lo mismo sucede con N3 donde el usuario tiene el límite de 250 kWh por mes subsidiados, el resto paga tarifa plena, ahí es el impacto”, enfatizó la titular del EROSP.

Presentación

El EROSP, como integrante de la comisión directiva de la Asociación nacional de Entes Reguladores eléctricos (ADERE), participó de la presentación ante la Secretaría de la Nación que solicitó equiparar los subsidios del norte con aquellos otorgados para la zona sur, además de la ampliación del plazo para inscribirse en los mismos.