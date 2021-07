Enérgica pelea al aire entre Amalia Granata y Cinthia Fernández: discusión por una foto y acusaciones cruzadas

Compartir

La panelista del programa Los Ángeles de la Mañana sigue enojada con la diputada porque se negó a sacarse una selfie con ella.

Amalia Granata, actual diputada por la provincia de Santa Fe, ahora se postulará como senadora por el partido Somos Vida en una coalición con el PRO. “Creo que en el Senado tiene que haber voces nuevas que se escuchen. Si le preguntás a cualquier santafesino quiénes representan a la provincia, pocos te saben responder quiénes son. Votan cosas que están dañando al santafesino y a los argentinos”, aseguró en una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana.

En el estudio se encontraba la panelista Cinthia Fernández, quien había tenido un conflicto con la invitada cuando en febrero pasado se negó a sacarse una foto juntas. Durante la entrevista, el conductor Ángel de Brito le preguntó si en esta oportunidad sí se sacaría una selfie con su compañera. Amalia le respondió: “No. En diciembre cuando termine la campaña puede ser. Con candidatos de otros espacios (no me saco fotos porque) tiende a confundir al proyecto del que hoy estoy ofreciendo a la gente”.

La panelista del ciclo de El Trece, que se lanza en la política y también se postulará como diputada del partido Unite en las elecciones legislativas, le dijo muy enojada: “Yo no me muero por sacarme una foto con vos. Lo que no entiendo es que ese día diste una razón y hoy das otra. Tengo testigos que dijiste que no te juntabas con gente que pensaba distinto”. Luego, aclaró que había sido Ángel el que pidió que posaran juntas en aquella oportunidad.

Entonces, Granata señaló: “Me he juntado con un montón de gente que piensa distinto. Ángel, esto no es personal, no es la foto con ella, con Cinthia”. Con tono irónico, Fernández le contestó: “Te sacás foto con cada uno… No es porque sea celeste o verde”. La diputada le explicó que no se trataba de estar a favor o en contra del aborto, sino que tenía que ver con que pertenecían a espacios políticos diferentes.

“Escuchar y respetar al otro se aplica en la vida y en la política”, aseguró la panelista. Luego, agregó: “Me subestimás cuando decís que quiero hacer política con vos. La foto la pidió Ángel”. Además, le consultó a sus colegas: ¿No dijo que no quería la foto porque yo pensaba distinto?, ¿qué le iba a traer problemas en el espacio? Estás panquequeando”. Amalia se enojó y le aclaró: “Hay muchos motivos. Yo no panquequeo”.

Un poco cansada de la discusión, Fernández cambió la actitud y eligió dar un discurso más conciliador: “Yo no pretendo hacer política con vos. Me encanta y sos un modelo a seguir. Yo arranco hace poco con esto. Vos también estás hace poco en la política y me parece que sos un ejemplo a seguir”. Sin embargo, Granata no se quedó con los halagos y mantuvo su postura firme: “Yo no soy ejemplo de nada. No panquequee nunca. Ángel, vos me conocés. Si hay algo que tengo es coherencia en mi discurso desde hace años. Jamás mentí, no me van a encontrar archivos”.

