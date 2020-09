Enfrentamiento en Laishí: el Intendente dijo que la gente salió porque hay “ambición política” de ediles

Compartir

El martes a la tarde, gran cantidad de pobladores de la localidad de San Francisco de Laishí se autoconvocaron frente al Honorable Concejo Deliberante para repudiar el accionar de los concejales del PJ, que pertenecen al mismo sector político que el intendente local José Lezcano, quienes analizan un pedido de juicio político. En el lugar se generó un enfrentamiento entre los vecinos y la Policía, que intervino con balas goma. Hubo efectivos lesionados y ocho manifestantes detenidos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el intendente José Lezcano relató lo sucedido. “En realidad se toma como un enfrentamiento contra la Policía, pero hay todo un proceso que venía ocurriendo desde hace un tiempo atrás por una cuestión política; esto se tiene que resolver en las urnas ya que un par de concejales por ambición política aprovecharon el momento de pandemia y crisis hídrica para iniciar un proceso de juicio político”.

“En los pueblos chicos la gente nos conocemos, cada uno sabe quién es quién. Lo que pasó ayer -por el martes- es el resultado de esta puja política”, dijo.

El Jefe Comunal recordó que los concejales citaron a declarar al Secretario de Obras Públicas y al Tesorero y “una vez finalizada su declaración el pueblo cuestionaba a los concejales, fue en ese momento que se produjo el repudio de la gente para con los concejales que están llevando adelante este proceso, y luego se registró el lamentable enfrentamiento”.

Al ser consultado por quiénes se encontraban afuera del Concejo Deliberante indicó que “hay de todo, en los pueblos nos conocemos todos y sabemos de qué se trata todo esto”.

“Los empleados que se convocaron estaban al tanto de lo que iba a pasar y me informaron que iban a acercarse, al resto de las personas nadie le avisó, se acercaron por voluntad propia”, remarcó.

“Con lo que pasó nadie está contento, pero llegó un momento en que no pudimos controlar más la situación. Como político traté de llevar todo para que se resuelva de manera política, como estos ediles no quisieron llegamos a esta penosa situación. Con los concejales hablé y les pedí que no lleguemos a tanto; uno de los concejales que quiere el juicio es de mi sector”, agregó Lezcano quien volvió a reiterar que “detrás de todo hay una ambición política”.

“Yo creo que el pedido de juicio político va a continuar, me quieren destituir a toda costa”, finalizó diciendo.

El pedido de juicio

político continuará

Por su lado, el concejal del PJ, Concepción Insfrán, quien es uno de los ediles que pide el juicio político al intendente José Lezcano, lamentó lo ocurrido y aseveró que “fue el Intendente quien convocó a los municipales y a más gente del pueblo. Querían realizar disturbios para que no se continúe con la investigación”.

“En el lugar había unas 300 personas, la mayoría era empleado municipal o gente que recibe ayuda económica de la Comuna. Se instigó –incluso por los medios de comunicación- para que se llegue a esta instancia. La convocatoria salió del propio Intendente, él es el responsable”, añadió.

Cuando se le consultó por el pedido de juicio político expuso que “se generó porque recibimos bastantes denuncias sobre el accionar de nuestro intendente donde se hace referencia a que se vende el agua, se hacen trabajos por afuera, entre otras cuestiones. Tres veces me fui a hablar con Lezcano, pero no se pudo. A partir de ahí comenzó la investigación, tenemos en nuestro poder varias denuncias”.

Cuando se le preguntó si es que buscan destituir al Jefe Comunal expuso que “en primer lugar organizamos una Comisión Investigadora para recaudar todos los informes y denuncias de la gente, luego recién se pasa a pedido de juicio político para que pueda hacer su defensa; en ningún momento se le pensó destituir”.

Por último, el mismo dijo que “vamos a continuar con el pedido de juicio político, no podemos parar por lo que sucedió”.