Enfrentamiento entre UEAR y abigeos armados en zona de monte de Clorinda

Integrantes de la Delegación Riacho Negro de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) protagonizaron un enfrentamiento con abigeos armados en la estancia “La Carbonera”, jurisdicción de Clorinda, durante un operativo de prevención y lucha contra los delitos rurales.

El hecho ocurrió el martes último, alrededor de las 17:30 horas, cuando el personal policial montado patrullaba una zona de monte. En medio del recorrido, los efectivos escucharon detonaciones de armas de fuego provenientes del interior del predio y observaron a dos sujetos que realizaban disparos hacia un lote de vacunos.

Instantes después, otros dos hombres se sumaron a la acción y, al advertir la presencia de los uniformados, abrieron fuego contra ellos. Ante la agresión, los efectivos de la UEAR se vieron obligados a efectuar disparos disuasivos al aire para resguardar su integridad.

Aprovechando la oscuridad y la densa vegetación, los delincuentes se dieron a la fuga, internándose en el monte. En el lugar, los policías hallaron un animal vacuno en proceso de faena, con una paleta despostada y colgada, además de diversos elementos utilizados para el ilícito: cuchillos, bolsas arpilleras, linternas, mochilas, 32 cartuchos calibre 22, una balanza digital, un teléfono celular, una llave de moto, prendas de vestir y otros objetos de interés para la causa.

Los uniformados realizaron las tareas de documentación y toma fotográfica del procedimiento, retirándose luego a una zona segura. Afortunadamente, no se registraron lesionados entre el personal policial.

La investigación continúa para identificar y detener a los autores del hecho, en el marco de la firme política de la Policía de Formosa para combatir el abigeato en zonas rurales de la provincia.