Enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos

En una mañana marcada por la tensión y la confrontación, Georgina Barbarossa se vio obligada a detener el desarrollo habitual de su programa A la Barbarossa (Telefe) para intentar mediar en medio de una pelea entre Mariana Brey y Nancy Pazos.

La acalorada discusión de las periodistas se dio cuando en el ciclo matutino trataban el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, hecho por el que fue detenido Pablo Laurta. “Me levanto de la mesa y me voy”, lanzó, a modo de advertencia mientras sus panelistas se repartían chicanas, en medio de un enfrentamiento que se acrecentó el último tiempo.

El nuevo capítulo de este enfrentamiento se desató durante una discusión sobre el aberrante caso. Mientras se debatían las implicancias ideológicas del caso, las interrupciones y el tono despectivo se apoderaron del intercambio. Brey cuestionó directamente la postura de su colega: “¿Y vos cómo asociás eso a este caso, a este hombre?”, inquiriendo con insistencia. Pazos, visiblemente irritada, le respondió: “¿Puedo decirlo o no? Bueno, te voy a explicar… Escuchá, ¿me podés dejar terminar la frase, mi amor?”.

Lejos de apaciguarse, la conversación se tornó cada vez más ríspida. Mariana replicó con un dardo: “Me llama la atención lo que decís. No sé si reírme o tomarte en serio”. Llegado ese punto, Barbarossa decidió interceder para restaurar el orden: “Chicas, les pido por favor, dejala terminar de hablar, Marianita”, señaló con firmeza.

No obstante, las ironías continuaron y alcanzaron un nuevo pico cuando Pazos lanzó: “¿Viste que no te interrumpí? Dijiste todo lo que mandaron por WhatsApp. Ahora escuchá lo que te quiero decir”. Brey, lejos de ceder, respondió: “Bueno, contá lo que te mandan a vos por WhatsApp. Es imposible… Bailá que te sale mejor”, aludiendo al reciente video viral en el que su compañera se mostró bailando en una discoteca de Buenos Aires.

La conductora, ante la escalada y el clima tenso en plena transmisión, decidió intervenir de manera definitiva: “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor”, reclamó, y acto seguido lanzó su ultimátum. “Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy”.

Las periodistas mantienen diferencias ideológicas con las que vienen chocando desde hace varios meses. Una de las más elevadas se dio en septiembre de este año cuando Mariana Brey, que suele defender las políticas de La Libertad Avanza y entrevistó a Milei hace 5 meses, acusó a la periodista política de formar parte de la dirigencia política opositora que pretende que el actual gobierno “no llegue a octubre”, en alusión a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Y remató: “De la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

En ese momento Pazos, molesta, miró a su compañera y respondió: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo; acto seguido bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista…”. El insulto provocó la intervención de la conductora del programa, Georgina Barbarossa, de Pía Shaw y de Analía Franchín -que había participado en el inicio de la conversación-, quienes intentaban calmar a sus compañeras para evitar que la discusión escalara.

“Me dijo golpista y vos te lo bancaste, yo le dije pelotuda y me decís que no”, se quejó Nancy. Desde entonces la convivencia de las periodistas no viene siendo la mejor, incluso para el resto de sus compañeros, como Paulo Kablan.

“Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas”, afirmó el periodista de policiales con humor en Pasa Montagna (Radio Rivadavia). “Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran”, detalló.