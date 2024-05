Enorme expectativa por el histórico show gratuito de Madonna en Río de Janeiro

El mayor concierto de sus 40 años de carrera. Este sábado 4 de mayo, Río de Janeiro se convierte en el epicentro de la música mundial con la llegada de Madonna a las icónicas playas de Copacabana, marcando el cierre de su The Celebration Tour. La gira, que inició en octubre de 2023, ha recorrido ciudades como Londres, Barcelona, París, Berlín, Nueva York, San Francisco y Ciudad de México, y promete una clausura espectacular en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, con un concierto de entrada libre que espera atraer a más de un millón y medio de espectadores.

Con una estructura monumental de 800 metros cuadrados y una altura de dos metros y medio, se movilizó más de 270 toneladas de equipamiento, entre los que se incluyen una pasarela elevada que une el escenario con el hotel Belmond Copacabana Palace, donde se hospeda la Reina del pop y su equipo.

Además, en los alrededores de la playa, al igual que las tiendas de mercancías populares, se encuentran todo tipo de mercaderías con el rostro de la estrella pop, adornos relacionados al concierto, réplicas de algunos de sus atuendos más emblemáticos, camisetas conmemorativas, pósters, entre otros artículos.

Conscientes del impacto del show, el Gobierno regional contribuyó con 5 millones de dólares en inversión, anticipando que se generarán ingresos por 58 millones de dólares a la economía local, lo que representa 30 veces más del monto invertido.

La masiva respuesta por parte del público no se hizo esperar y actualmente los hoteles de la ciudad están ocupados al 95% en Copacabana, mientras que el volumen de búsquedas de pasajes aéreos con destino a Río de Janeiro se incrementó al 82%, y las consultas de hospedajes en Airbnb subieron hasta un 1000%.

Las autoridades locales ya desplegaron un robusto dispositivo de seguridad en las calles, con 3.200 policías militares, 1.500 policías civiles y 1.130 agentes de la Guardia Municipal, para buscar asegurar el bienestar de los participantes.

Un adelanto al show

A modo de sorpresa, Madonna sorprendió a sus seguidores con un minishow inesperado durante la prueba de sonido que sucedió en la madrugada de ayer. La artista subió a escena usando una llamativa máscara verde fluorescente que ocultaba su rostro, y dos banderas de Brasil en la mano. Los fanáticos que acampaban en el lugar y otros curiosos la reconocieron de inmediato, y la aclamaron con gritos de admiración, acompañándola emocionados en coro con éxitos como “La isla bonita” y “Nothing Really Matters”.

Esta breve pero significativa actuación sirvió para aumentar el entusiasmo de lo que sería uno de los conciertos más memorables en la historia de la ciudad, posiblemente superando la euforia que produjo The Rolling Stones en cerca de 1,5 millones de brasileños y turistas que acudieron a su evento gratuito en febrero de 2006.

Sin embargo, Madonna no estará sola en el magno concierto. A ella le acompañará Anitta, con quien realizó una colaboración titulada “Faz Gostoso” en 2020, y es conocida por éxitos como “Envolver” y “Downtown”. También se dará cita el drag queen y cantautor Pabllo Vittar, además de otros artistas brasileños.