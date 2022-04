Enrique Ramírez: «Estamos convencidos de que vamos a gobernar el país en el 2023»

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez (Juntos por el Cambio), quien además es presidente del PRO en Formosa, visitó el piso de Expres en Radio donde aseguró estar “convencido” de que el partido político del que forma parte gobernará el país en el 2023. “Creo que es nuestro último tren para ser un país serio”, aseveró.

“Toda la clase política necesita hacer un mea culpa de todo lo que se viene dando, de cómo se viene barajando la política desde hace unos cuantos años atrás hasta hoy y hacer un gran acuerdo sobre políticas de estado, que más allá del color que sea el gobierno que toque conducir el país, hay políticas que no deben tocarse, no podemos de un día para el otro cambiar todo como pasó con Macri que insertó al país al mundo, que teníamos 250 mercados abiertos para exportar nuestros productos, que teníamos relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, se destrabó e hicimos un acuerdo después de 30 años con la UE, no es un dato menor y de un día para otro perdió las elecciones y ahora nuestros socios comerciales son Cuba, Venezuela e Irán”, comenzó diciendo el funcionario.

“Tenemos que tener un norte como lo tienen todos los países, el mundo demanda un montón de cosas y uno tiene que tener la capacidad de producir más allá de a qué se dedica el país, estamos tildados como graneros del mundo que lo fuimos en su momento, pero podemos insertarnos en el mundo con otro tipo de cosas, con la economía del conocimiento que es lo que más hoy deja dinero pero para eso hay que tener una Argentina muy inserta en el mundo”, resaltó.

Reconoció que el gobierno de Macri empezó el rumbo, pero con resultados a largo plazo que no se lograron ver. “La vara que nos pusimos fue muy alta, creo que creíamos que lo podíamos solucionar más fácilmente, pero de acá a 20 años, es así. La gente está preparada para que seamos brutalmente honestos con esto, es imposible que en 4 años demos vuelta 35 años de déficit, creo y estoy muy convencido en un plan, en algo que ya hicimos en Buenos Aires, los 8 años de Macri ahí fueron totalmente transformadores y hoy lo sigue haciendo Horacio Larreta, es un proceso, son 8 años de Mauricio, 6 años de Horacio, pero ese es el camino, la continuidad, el hacer, el estar presente”.

PRO federal

De la misma Ramírez contó el trabajo que llevan adelante desde el PRO. “Nosotros dentro de nuestro espacio estamos orgullosos y contentos con la responsabilidad, tenemos varios candidatos a presidente, está Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, pero hay un tema ahí y es que son de capital, por eso como dirigentes del interior nos reunimos en varias oportunidades y expresamos la necesidad de darle esa tonada del interior al PRO, para eso nos juntamos unos cuantos dirigentes de varias provincias, hicimos un primer encuentro regional en Mendoza y próximamente vamos a tener otro encuentro en Misiones”, contó.

“Estamos convencidos de que vamos a gobernar el país en el 2023, creo que es nuestro último tren y muchas de las personas con la que hablé consideran lo mismo, es el tren de tener un país en serio, con políticas de estado concretas, con un rumbo concreto, con una idea de sostenimiento de las políticas a largo plazo y que no todo el tiempo sea parche, volantazos para un lugar o para otro sino realmente encauzar los rumbos de nuestro país”, opinó.

“Dentro de este escenario lo que estamos trabajando es profundizar las ideas de qué vamos a hacer el día después de haber asumido, qué vamos a hacer con respecto a la inflación, a la educación, qué vamos a hacer para crear puestos de trabajo, qué vamos a hacer con la salud, estamos trabajando cada uno de esos temas agregando una mirada federal, las realidades de nuestro país son distintas y extensas”, expresó Ramírez.

“Esto viene de larga data, de hace 30 o 40 años, tenemos el desafío de cambiar las desigualdades en el país, es un abanico y todos los temas van con todos, lo que estamos haciendo es poner todas las cuestiones sobre la mesa, sentarnos, charlar con profesionales, académicos, gente especializada en cada uno de los temas y empezar a ensayar soluciones para cada tema sobre qué vamos a hacer el 11 de diciembre”, manifestó.

Grieta

Seguidamente Ramírez aseguró que no “creo en la grieta como creen muchas personas, la grieta tiene componentes y unos cuantos, pero son valores, qué se puede hablar o mal podrías acordar por ejemplo con una persona como Cristina Fernández que ataca de manera constante a la justicia siendo que entendemos y creemos en la división de poderes, en la república, en el respeto a las instituciones”.

En ese marco criticó la movida de la vicepresidenta en el Consejo de la Magistratura. “Desarmó su bloque en el Senado para ver si ponía a una persona más en el Consejo de la Magistratura, estamos cansados de la trampa, basta de eso. Queremos un Consejo de la Magistratura que sea mucho más independiente y no haya ahí dentro una decisión política que sea muy chica ,que sea el 60% de jueces que deciden quiénes son los jueces para darle la independencia que necesita”, analizó.

“Tenemos que eliminar la grieta ideológica que no debería existir, el próximo presidente va a ser de nuestro espacio político y tiene que hablar con todos. Cuando la grieta es de valores no es difícil charlar, se debe conversar igual. Ya basta de avivadas, de trampas, necesitamos 20 años de un rumbo político y económico concreto, una decisión para tomar una idea política que incluya a cada uno de los sectores”, expuso.

En esa línea, Ramírez aseguró que Macri durante su gobierno mantenía diálogo con el gobernador Insfrán.

“Macri fue uno de los presidentes más federales de los últimos años porque cuando asumió a los diez días la Corte Suprema dijo que debían devolverse el 15% de coparticipación a las provincias que habían planteado que se le devuelva eso, que había sido sacado por el peronismo”, recordó y destacó que “Macri dijo que más allá de esas provincias deberían devolverle el dinero a todas, esa acción habla de federalismo”.

“Un presidente tiene que dialogar con todos más allá del color político, no es que se habla con un partido político sino que se dialoga con el representante de un pueblo y si se le da la espalda a un gobernador se le está dando la espalda a la gente”, aseveró.

Oposición unida en Formosa

“Estamos trabajando en pos de la unión, de estar todos juntos y hacer la oferta electoral más razonable para el año que viene, para que los formoseños se sientan representados y nos acompañen”.

“Se viene produciendo un cambio dentro de la oposición, se viene siendo amplios, trabajando en esa amplitud que se necesita para ganarle a Insfrán. Hoy tenemos una figura como Fernando Carbajal que viene de afuera de la política, creo que la oposición se está renovando y está trabajando en eso, tenemos que seguir, no nos alcanza, tenemos distintos actores en distintos sectores de la sociedad que deberían entender que es por dentro de la oposición donde tenemos que encontrarnos, coincidir en las políticas y enfrentarlo a Insfrán en el 2023 y a todos los poderes”, señaló.

Candidaturas

“Lanzar candidaturas este año por cómo está la sociedad, los argentinos que no llegan a fin de mes, la inflación, hablar de esto hoy es muy prematuro, pero sí hay que trabajar en una idea de gobierno ya sea municipal, provincial o nacional para ser una opción para el formoseño, para eso hay que estar, recorrer”, señaló.

Ramírez se mostró seguro de que Formosa dejará de ser gobernada por Insfrán, “eso va a pasar, estoy seguro y tenemos que estar listos para saber qué tenemos que hacer el día después, hoy tenemos un equipo técnico muy interesante”.

Problemas estructurales

“La ciudad tiene problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo y ninguno fue siquiera empezado a resolverse por el intendente, desde inundación hasta las calles, del barro que impide entrar y salir, parecería que no estamos en el Siglo XXI, cuando llueve en Formosa los chicos no van a la escuela, la gente no puede ir a trabajar, eso ya no pasa más en el mundo, salvo en Formosa”, criticó a la gestión de Jorge Jofré.

“Las calles del centro son un desastre, esto pasa desde siempre, no es algo que pasa cada tanto, ocurre muchas veces al año que todo queda inundado”, criticó.

“Acá hay que hacer un diagnóstico hecho por profesionales, que cuando llueve y se inunda vaya y se vea porqué se inunda, qué obras se pueden realizar y tener un plano urbanístico, acá la ciudad crece para cualquier lado y no puede ser”, señaló.

También criticó al transporte público y lo tildó de “desastroso” para aseverar que “tampoco es un problema de ahora, viene de hace años y no se generó una idea de cómo solucionar esto, todos son parches que se ponen y sirven solo un tiempo”, denunció.

“La ciudad es un verdadero caos, hay que planificar, hacer obras de envergadura, por lo menos empezar a hacer obras, a resolver los problemas pero nunca se empezaron a resolver los problemas estructurales de la ciudad”, lamentó Ramírez.

