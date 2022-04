Compartir

El viernes se realizó el primer encuentro del llamado PRO Federal (ProFe) en la provincia de Mendoza con la participación virtual del expresidente Mauricio Macri y presencial de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta junto con otros 70 dirigentes del espacio, con el objetivo de «afianzar» a la fuerza en todo el país.

Desde Formosa participó, el presidente del PRO Formosa y diputado provincial Enrique Ramírez, quien en comunicación con el Grupo de Medios TVO, brindó detalles de la reunión y dijo que «el PRO tiene una génesis en Capital Federal que es donde se creó y tiene una visión capitalina, el próximo candidato a presidente del partido también va a ser de capital y nos pareció importante que tenga una visión más federal».

«Estamos convencidos de que vamos a ser una alternativa importante y seguramente gobierno en el 2023. Ese gobierno va a tener una mirada totalmente distinta del interior por la cantidad de dirigentes que hoy tiene el PRO en todo el país», sostuvo.

Y aseveró que hoy en las Argentina, «somos más de 100 diputado provinciales, hay muchos diputados nacionales, senadores y concejales, entonces se aporta una idea más clara, de cada una de los distritos y de las provincias, por lo que seguramente quien gobierne el año que viene de nuestro espacio va a poder tomar decisiones mucho más federales».

«Esto no se hizo en contra de nadie sino a favor de que el espacio tenga una mirada al interior», sentenció.

Sobre el encuentro se firmó un documento por todos los dirigentes que desde el «PRO Federal nace con el objetivo de ampliar y fortalecer la construcción del PRO para que incluya una mirada enriquecedora desde el interior de la Argentina».

Por otro lado, recordó que en esta semana una delegación de chicos de Formosa viajó para participar de distintas capacitaciones que se están realizando en todo el país.

«La idea del trabajo que se está realizando, es tener bien en claro que Formosa es una provincia muy rica, que no ha sido explotada como tiene que ser para generar las oportunidades laborales y una mejor educación. El año que viene tenemos la posibilidad para no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido en el primer gobierno de Juntos por el Cambio, y es muy importante que trabajemos mancomunadamente y juntos por todos los argentinos y a nosotros nos toca defender esa parte del territorio norte que tanto nos gusta que es su nuestra provincia», finalizó.

