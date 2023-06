Enrique Ramírez: «Tenemos la mejor propuesta para los vecinos de la ciudad»

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio, el diputado provincial del PRO y candidato a intendente de la ciudad capital Enrique Ramírez quien se mostró confiado en que será el próximo intendente de la ciudad de Formosa y dejó en claro que «nosotros tenemos la mejor propuesta para los vecinos; somos coherentes y eso le llega a la gente, porque no vamos con mentiras».

Resolución de la Corte

Primero, el candidato a intendente que además es abogado habló de la Resolución de la Corte Suprema que inhabilitó a Sergio Uñac en San Juan, y la incertidumbre de que en Formosa pueda pasar lo mismo. “Creo que la Corte fue muy clara en sus fundamentos cuando expresó que las personas que quieren perpetuarse en el poder son contrarias a la Constitución Nacional; nada puede ir contra la misma, ni siquiera la autonomía provincial”, dijo

Y siguió: “existe el Federalismo siempre y cuando las Constituciones provinciales respeten a la Carta Magna Nacional”.

“Yo creo profundamente en la división de poderes y que la Justicia resuelva lo que tiene que resolver; creo que nosotros tenemos que darle total libertad a la Corte a que haga lo que realmente considere lo que está bien, de acuerdo a los fundamentos que van a vertir cuando tomen la decisión”, afirmó Ramírez y lanzó que es necesario que todos los argentinos “volvamos a sentir que vivimos en una República, que existe una justicia independiente que defenderá a todos y castigará a quien haga mal las cosas”.

“Lo que me motiva a mí es que se aseguren las garantías constitucionales y que nadie, ni siquiera Insfrán esté fuera de la ley”, enfatizó.

Consultado del porqué las presentaciones ante la Corte no se hicieron antes respondió: “nosotros hemos realizado varias presentaciones antes, lo que pasa que la Corte va cambiando de criterio. Uno realmente necesita creer en la Corte, que funciona y lo hace de a mejor buena fe; nadie quiere proscribir a nadie como quieren hacer creer, lo que queremos es que juguemos todos de igual a igual y que se repte la ley; que todos la respetemos”.

Campaña

En otro tramo de la entrevista, el candidato a intendente de la ciudad capital se refirió a la campaña que lleva adelante. “Yo vengo haciendo campaña desde hace ocho años , desde que entré con esto de la política, lo que creo es que importante de destacar el cómo hoy te habla la gente y dice ‘queremos cambiar’, ‘basta de lo mismo’ ´porque pasan los años y siguen sin cloacas, se inundan, llega el verano y se quedan sin luz o agua; no hay soluciones a los problemas de la vida cotidiana del formoseño, y cuando digo esto me refiero a que llueve y el que tiene una moto no puede llevar a su hijo a la escuela o no puede ir a trabajar, el colectivo no entra al barrio, todos estos problemas creo yo que han agotado a la gente”, aseveró.

“Nosotros siempre estamos en los barrios, no es solo ahora que estamos en campaña, siempre hablamos con la gente, tratamos de tener ese mano a mano para saber cómo están o qué falta en el barrio; hoy se nota muchísimo en la gente que tiene ganas da cambiar, esperemos que el domingo 25 de junio se traduzca en las elecciones”, afirmó Ramírez

Al hablar de lo prioritario en caso de ganar la intendencia dijo: “para mi hay cosas que son importantes; pero por ejemplo en cuanto a que se inundan los barrios no se va a poder resolver a corto plazo y por eso hay que ser honestos con la gente y decirles la verdad, el tema acá es que hay que empezar a hacer esa obra, nunca se comenzó a hacer nada para que eso no pase más, es hora de empezar”.

“Otra de las cosas es el transporte público que si se puede hacer un poco más rápido y nosotros tenemos una propuesta concreta; primero nosotros tenemos un monopolio del transporte urbano de pasajeros que cuando quiere para todo y la gente se termina enterando en la parada de colectivos que no hay servicio. Esas cosas ya no pueden pasar, hay que acostumbrar al vecino a volver a usar el transporte público, pero el problema es que ya no confían”, continuó explicando el mismo.

“Desde la Municipalidad se cobran cantidad de tasas, de impuestos, a mi criterio innecesarias”, en este sentido señaló que para compensar eso sacarían recursos de “sectores millonarios como ser el casino que encima está exento de pagar algunos tributos y no debería ser así; hay que cobrarle mayores impuestos al juego y no a aquel emprendedor que abre una peluquería o un bar”.

“Otra de nuestras propuestas tiene que ver con la transparencia y no en el sentido abstracto, sino que la sociedad tenga la posibilidad de controlar y ver a dónde van a parar sus impuestos”, asintió Ramírez.

“Voy a ser el

próximo intendente”

Finalmente, el dirigente del PRO se mostró seguro de su candidatura y lanzó: “yo voy a ser el próximo intendente de la ciudad de Formosa; nosotros tenemos propuestas coherentes que le llegan a la gente. Lo que hablo no son cosas ilógicas, nosotros le hablamos a los vecinos con la verdad y por eso nos creen. Tenemos la mejor propuesta para los vecinos de la ciudad».