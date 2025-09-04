Entraron a robar en comercio con un arma de fuego de juguete y terminaron presos

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a dos individuos y secuestraron el arma de fuego de juguete utilizado para cometer el robo de dinero y cámaras de seguridad de un comercio, del barrio Eva Perón de la ciudad de Formosa.

El martes último, alrededor de las 12:00 horas, los efectivos de la Subcomisaría República Argentina y la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, fueron alertados del caso a través de la línea de emergencias 911 sobre el ilícito.

Los policías acudieron al lugar, recibieron la denuncia de la propietaria y hallaron en las inmediaciones prendas de vestir y un arma de fuego de juguete utilizados para cometer el ilícito, todo documentado por personal de la Delegación Policía Científica.

En la continuidad de la investigación, se individualizó a los malvivientes mediante los datos aportados por la damnificada y el aporte de vecinos.

Tras un amplio operativo por calles internas del barrio República Argentina, lograron aprehender a los sujetos implicados en el caso.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras sigue la investigación para recuperar los objetos robados.