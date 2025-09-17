Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Las redes sociales se convirtieron nuevamente en escenario de un acaramelado momento tras la publicación de La China Suárez y Mauro Icardi, quienes disfrutan de su vida en Turquía lejos de Wanda Nara. A través de un corto video mostró algunos de los momentos más felices del último tiempo instalados en la ciudad de Estambul y uno del cumpleaños de Magnolia, que celebraron en la casa que puso en venta la actriz de Casi Ángeles meses atrás.

El material rápidamente captó la atención. Se los ve en un baño, el espejo reflejando una pose espontánea donde ella sostiene el teléfono para registrar el momento, abrazando por la espalda a su acompañante, quien exhibe tatuajes y un look platinado inconfundible. Las escenas continúan con él recostado en una cama, sonriendo relajadamente en dirección a la cámara. Más adelante, la interacción trasciende lo casual y muestra un gesto de profunda cercanía: ambos se besan envueltos en una manta de diseños en rojo y rosa, con rostros pegados y manos cruzadas, en un clima donde predomina la confianza y el afecto. Estos fragmentos, que alternan entre lo cómplice y lo pasional, lograron en minutos miles de vistas, reacciones y comentarios.

En este despliegue, el componente musical no resulta menor. El tema “Corazón” del artista Danny Ocean acompaña el material, reforzando la impronta romántica y sumando un matiz contemporáneo que potencia la narrativa audiovisual. Al pie de foto, Eugenia no le agregó palabras tan solo emojis de corazones.

En el momento que publicaron el video los comentarios estallaron y dieron inicio a un cruce de miradas. “Viva el amor”; “Le partió los dientes”; “Ridículos, el que es feliz no pública lo que vive”; “Son perfectos”; “Ella jura que queremos ver estos videos de mie…”; “Te sonríe, pero está pensando en Wanda”; “Que cringe”; “Son la pareja más hermosa”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

El último sábado, Suárez, junto a sus tres hijos— Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña— acompañado al exdelantero del Inter de Milán en un momento determinante de su carrera deportiva: el regreso a la titularidad en el Galatasaray, coronado por un gol clave durante la victoria del conjunto turco en el Estadio Olímpico de Estambul. Esta experiencia se extendió más allá del fútbol, ya que, una vez finalizado el partido, ambos decidieron celebrar el logro con una salida nocturna. Eligieron una terraza de un restaurante local para disfrutar la jornada y compartir un registro personal que suma nuevas confirmaciones a la historia reciente entre ambos.

Como parte de la celebración, la actriz compartió en su cuenta un video breve ambientado por la canción “Cosita Linda”. Las imágenes revelan al delantero utilizando su teléfono móvil y sonriendo, a la vez que se percibe un ambiente distendido y de complicidad. En el mensaje que acompaña el clip, la intérprete de El Hilo Rojo expresó: “Podría verte gesticular 24/7. Dios que manera de enamorarme todos los días”, una frase que refuerza la narrativa afectiva y la relevancia que la conexión con el futbolista ocupa en esta etapa de su vida.

En una segunda historia, el atacante figura grabando un audio. Destaca un detalle en la funda transparente de su teléfono: dentro del círculo MagSafe se observa una foto carnet reciente de la cantante, perfectamente encuadrada y visible. Este gesto cotidiano, al igual que el resto de la secuencia compartida, refuerza el protagonismo que la actriz adquirió en el universo íntimo del jugador, aportando contenido significativo para quienes siguen con atención cada capítulo de la pareja. La sucesión de estos momentos documentales muestra una dinámica marcada por la naturalidad y una exposición cuidadosamente administrada en el universo digital.