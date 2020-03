Entre lágrimas, Agustina Kämpfer contó que fue víctima de violencia de género

Compartir

La panelista de “Nosotros a la mañana” no pudo contener el llanto después de revelar que sufrió violencia por parte de una ex pareja: “Sé lo que es perdonar y volver a caer en la trampa”.

“Es imposible decir ‘Feliz día de la mujer’ cuando las estadísticas en la Argentina nos dicen que precisamente por ser mujer nos matan cada 23 horas. Nos matan cuando no queremos seguir con una relación, nos matan porque estamos dispuestas a pedir permiso, por libres, por autónomas, por bellas, por sabias, por combativas, porque brillamos. Nos matan porque somos madres, también cuando no queremos ser madres, porque nuestra pollera es corta… Los peores desenlaces siempre empiezan con pequeños avisos. En principio sutiles y luego cada vez más evidentes. Con esto no quiero decir que todo acto de violencia machista va a terminar en un femicidio. Lo que quiero decir es que tenemos que estar muy atentas y no subestimar ni pasar por alto algo que nos haga ruido”.

Agustina Kämpfer publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual compartió una reflexión por el Día de la Mujer. Allí, terminó revelando que fue víctima de violencia de género. “Sé que es fácil, o parece fácil, estar acá sentada y decirte que pidas ayuda si estás en una relación enferma, o que le avises a alguien si un hombre te da miedo. Quiero decirte que yo estuve ahí. Que sé lo que es tenerle pavor a alguien. Lo difícil que es decirle que no a un enfermo. Conozco esa sensación horrible de ver cómo se acerca a tu cara con fuerza la mano del hombre que creías que te amaba. Sé lo que es perdonar y volver a caer en la trampa. Sé también lo que es denunciar en una Unidad de Género y ser castigada como consecuencia”, aseguró la periodista en una filmación que realizó el domingo por la mañana desde su casa.

“Con esta lamentable experiencia que tengo es que te digo que te pares, que seas fuerte, que no estás sola. Que salgas ya de ahí si tu corazón te lo está pidiendo. Si sentís que no podés hacerlo hoy, armá tu plan y no tardes. Confía en vos misma, en tu poder. No se lo des a nadie. Lo necesitás vos más que nadie. No escuches a quien te denigra, no creas que sos lo que al otro le conviene que creas que sos. No te compares con nadie, nunca sabés con qué desasosiego están lidiando las mujeres que vos creés que tienen una vida maravillosa», continuó la panelista de Nosotros a la mañana.

Mientras grababa el video, apareció Juan (3), el hijo que la periodista tuvo con el chef Agustín Baradacco. Agustina describió al pequeño de tres años como “hijo del futuro, hombre de bien y del mañana”. “Soy optimista en cuanto a este futuro. Sé que tenemos un futuro más sano, más igualitario, más amable, más respetuoso y amoroso. Pero para alcanzarlo tenemos que estar muy hermanadas en el presente, ser conscientes, sororas, valientes, responsables y constantes», dijo con su hijo en brazos y lo hizo mirar a la cámara: “Sonreí, que el futuro es mejor”.

Luego editó el video, ya sin la aparición de su hijo, de quien hizo referencia al método en que fue mamá junto a su mejor amigo. “Después de esta interrupción de un niño que nació deconstruido, y que no es hijo del patriarcado, quiero decirte que si sos varón y tenés tus años, más allá de lo gran amor que creas que sos, te tomes un tiempo para sentir nuestro dolor. Que seas parte del cambio, que revises tus actitudes y que habilites que es posible que hayas sido violento con una mujer”.

Este lunes, se reprodujo el video en Nosotros a la mañana, el ciclo en el cual Agustina se destaca como panelista, y la periodista no pudo contener las lágrimas al recordar que el domingo lloró al leer los mensajes que recibió por privado de víctimas que sufrieron violencia de género. “Me rompe el alma ver cómo mujeres tienen que soportar lo que nunca eligieron ni merecieron. Expongo esto porque muchas de las mujeres que nos ven piensan que nosotras porque estamos acá, nos maquillamos, nos visten diseñadores, vamos a eventos, o nos sacamos fotos, no pasamos por lo que ellas pasaron, y eso me parece un pésimo ejemplo. Todas pasamos por distintos tipos de violencia de género, física, verbal».

Después de que Sandra Borghi le preguntara a Kämpfer si cuando sufrió violencia de género pudo hablarlo con su madre, la periodista respondió que “no quería preocuparla”. “Y porque en mi corazón sabía que podía resolverlo sola, y en efecto, pude”, agregó. “Afortunadamente entendí que había una parte de mí que se había identificado con la violencia. Hice un profundo trabajo para sanarlo porque entendí que si no lo sanaba podía alejarme de uno y después iba a venir otro”.

La periodista actualmente está en pareja con Carlos Gianella, a quien describió como “el hombre de su vida”. “En mi casa no se acepta ningún tipo de violencia, ni verbal ni económica. Puedo, junto a Carlos, criar a un hijo con otro paradigma, con otra idiosincrasia”, destacó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas