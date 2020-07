Entre lágrimas, Pampita defendió a su amiga Puli Demaría por la polémica con Mariana Brey

Compartir

Carolina Pampita Ardohain es una mujer que siempre suele estar rodeada de muchas amigas. A la modelo le gusta compartir con ellas momentos importantes de su vida íntima, viajes y proyectos laborales. Desde hace años la conductora mantiene un fuerte vínculo con Puli Demaría. Ambas comparten mucho tiempo juntas, ya que trabajan en el ciclo Pampita online.

En el Día del Amigo, la esposa de Roberto García Moritán se emocionó por una sorpresa que le prepararon: pudo comunicarse con cuatro amigas que viven en el exterior, Carolina Carrasco, María Alberó, Estefanía Novillo y Oriana Montanelli. Durante la charla, recordaron viejas anécdotas y Pampita aprovechó para expresarles su cariño: “Les juro que las veo y me vienen a la mente tantos momentos lindos que hemos transitado. Carola pasó a uno de mis partos, a Estefi fue a la primera que le dije que estaba embarazada. Con Oriana nos conocemos de chiquitas, y María has estado en momentos míos tan difíciles, y cómo me ayudaste a remar”.

Durante el ciclo de NET TV, la conductora también se puso a llorar al hablar de su relación con Demaría: “Gracias Puli, vos sabés lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho para decírtelo en persona porque muchas veces dicen cualquier cosa y no saben lo amigas que somos. Te amo”. Entre lágrimas, la panelista le contestó con sinceridad: “Yo soy como la amiga ‘catrasca’”. Y Pampita le dio un buen consejo: “Vos seguí siendo como sos, yo te quiero así”.

Con esta charla, ambas dejaron bien en claro que su amistad sigue intacta, tras el gran revuelo que se generó cuando Mariana Brey, la “enemiga” de Ardohain, publicó en su cuenta de Instagram una foto con Puli en el estudio televisivo donde se graba Bienvenidos a bordo, el popular ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece. Al ver esta imagen, Ángel de Brito comentó con tono irónico desde su cuenta oficial de Twitter: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”.

De esta manera, el conductor hizo referencia a la polémica ocurrida el año pasado cuando Demaría se sacó una foto abrazada con la China Suárez en una fiesta del elenco de la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza. En ese momento, los usuarios de las redes sociales trataron de “traidora” a la DJ por fotografiarse con la rival de su amiga. Ella aclaró que había ido a pasar música a la fiesta de ATAV y que Suárez le había pedido tomarse una imagen.

El escándalo entre la conductora de Pampita online y la panelista de Los ángeles de la mañana comenzó hace unas semanas cuando ella afirmó que Pico Mónaco estaba enojado porque su ex había filtrado en 2019 un video de una discusión que ambos mantuvieron con una empleada. La modelo desmintió esta versión y la acusó de ser una mentirosa. La pelea entre ambas podría seguir en la Justicia, ya que en la cuenta de Twitter de Ardohain se publicó una frase que enfureció a Brey: “No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo”. La esposa de García Moritán aseguró que le hackearon la cuenta. Sin embargo, la periodista tiene dudas y quizás inicie acciones legales para saber si esto fue verdad o no.