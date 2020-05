Entre Ríos habilitó la hotelería, gastronomía, actividades deportivas y transporte interurbano

Compartir

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, habilitó el funcionamiento de los servicios de hotelería y gastronomía, el desarrollo de actividades deportivas de no más de dos personas y transporte interurbano dentro de la provincia, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

“La situación sanitaria de la provincia nos permite seguir definiendo más actividades, con restricciones dispuestas por el Comité de Emergencia de Salud (COES)”, dijo Bordet.

Asimismo, remarcó a la prensa que los municipios serán quienes deberán habilitar las actividades en cada jurisdicción y serán responsables del control de “un estricto protocolo sanitario” para cada actividad.Detalló que se habilitan las actividades deportivas al aire libre que no requieran intervención en clubes ni instituciones.

“Escuchamos a todos los sectores de la sociedad, y vamos dando respuestas en función de la situación de la provincia, porque la salud es y seguirá siendo nuestra prioridad”, agregó y pidió “responsabilidad individual y colectiva de respetar las indicaciones”. Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, resaltó que la hotelería, gastronomía y el transporte interurbano se habilitan “por cuestiones laborales” y tras notar “mucho movimiento y no turístico”.

“Muchos profesionales, familias y personal de salud viaja a otros lugares, y además no tienen a dónde permanecer”; explicó.

Respecto a la actividad deportiva, señaló que serán “deportes individuales de hasta dos personas que no impliquen la apertura de lugares deportivos”. Sobre las fronteras, Bahillo sostuvo también en la prensa que Entre Ríos tiene “tránsito internacional desde Brasil” y es “cercana a zonas endémicas” por lo que son “estrictamente celosos y restrictivos a la hora de cuidar y controlar en los pasos fronterizos”. La ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó que se instaló un dispositivo sanitario en la ruta nacional 12 en el ingreso desde la provincia de Buenos Aires. Allí “se controla el ingreso a la provincia, con control de temperatura, con un formulario sobre su estado de salud y consultando por qué ingresa y hacia dónde se dirige”.