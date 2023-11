Entre rumores de romance, Tinelli invitó a Milett Figueroa al cumpleaños de su hija Cande

Desde que Milett Figueroa apareció en la pista del Bailando 2023 (América), Marcelo Tinelli quedó deslumbrado con la modelo oriunda de Perú. Entre los dos surgió un ida y vuelta de seducción que se fue incrementando a lo largo de las galas del certamen. Tanto fue así, que el conductor del concurso de baile más popular de la televisión argentina compartió varias salidas en público con la peruana.

Hace unos días, fueron juntos al teatro a disfrutar de Brujas, invitados por Moria Casán, mientras estaban en vivo durante el programa del que la actriz es jurado. En esa oportunidad, estuvieron acompañados por los productores históricos de Tinelli, Fede Hoppe y el Chato Prada. Ese día, al terminar la función, los dos salieron por separado y ella fue rápido hasta el automóvil del conductor junto a Hoppe, mientras Marcelo saludaba al público presente en la vereda del teatro. Luego, partieron todos juntos.

En esta ocasión, Marcelo la invitó a la participante de su programa al festejo de cumpleaños de su hija Cande. El evento fue en un reconocido restaurante de la ciudad de Buenos Aires, al que Tinelli suele concurrir seguido. Allí, estuvieron junto a parte de la familia, con Micaela, la hija mayor del conductor, su hijo Francisco, su primo Luciano El Tirri Giugno, Coti Sorokin, quien es la pareja de Cande y el estilista de la cantante que cumplió 33 años, Leo Leiva.

Según se pudo conocer, la familia compartió una cena y un brindis con la clásica torta con velitas en la noche del domingo pasado, 5 de noviembre. Si bien el cumpleaños de Cande es el 6 de este mes, la celebración se realizó la noche anterior para que, cuando se hicieron las 12, a la joven le cantaron el feliz cumpleaños y pidió los tres deseos a la hora de soplar las velitas.

“Feliz cumple, hija amada, que seas muy feliz siempre. Te amo tanto”, escribió el conductor en sus redes sociales, sobre una fotografía en donde se lo pudo ver a él y a Cande abrazados y posando para el retrato. En otra de las imágenes que compartió Tinelli se pudo apreciar al grupo completo sentado alrededor de la mesa del evento. Milett sonrió para la foto grupal, en donde El Tirri se había vestido con un atuendo de jeque árabe, con la cabeza cubierta con un pañuelo de tela a cuadros, rosa y blanco, sujeto con un lazo negro. “Feliz cumple mi vida”, agregó Tinelli sobre el video.

También, el conductor dejó registrado el momento en el que le entregó un regalo a su hija. “Esta vela vos la amabas y me encantó regalártela”, escribió sobre la fotografía en la que se lo ve a él frente a Cande mientras le entrega un velón grande de color rojo y acto seguido, ella abraza a su papá.

Al aire del ciclo de Mariana Fabbiani, DDM, por América, Pepe Ochoa, uno de los panelistas, reveló algunos detalles sobre la relación entre Marcelo y Milett. Según contó, el conductor le habría expresado que tiene intención de invitar a salir a la modelo. “Me parece una hermosa mujer y me gustaría darme una oportunidad y tener una primera cita con ella”, reprodujo Pepe sobre las palabras de Marcelo.

En una breve entrevista, Tinelli habló con la cronista del programa de Fabbiani. “Estoy solo, no estoy con nadie, hace un año y medio que estoy soltero”, aseguró. Luego, agregó: “Eso no quiere decir que esta situación no pueda cambiar, no es algo que esté buscando hoy por hoy, pero si algún día estoy con alguien no tendría ningún problema en decirlo”, expresó contundente.