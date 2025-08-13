Entregaron juguetes en Escuelas de El Colorado

EL COLORADO. El pasado domingo los juguetes llegaron a todas las escuelas de esta ciudad de parte del Estado Provincial, que desde las 09:00 se entregaron en forma simultánea en todos los establecimientos escolares.



La Delegada del Ministerio de Educación en esta ciudad, confirmó el trabajo coordinado para que los juguetes lleguen a todas las escuelas, lo mismo que se viene haciendo en todos los establecimientos escolares de la provincia. La funcionaria dijo que la fecha fue una fiesta para los niños y en general de la comunidad educativa.



La jornada incluyó también la entrega de chocolate para los chicos, gracias al aporte del Programa Nutrifor, actividad que también se cumplió en forma simultánea en todos los establecimientos primarios.



En esa jornada el Intendente Mario Brignole no pudo estar presente, en razón de compromisos asumidos, pero tomó todos los recaudos para que el Secretario de Gobierno Municipal, Horacio Caliva, acompañe la jornada, colaborando en la organización de la actividad en las escuelas del medio, poniéndose a disposición de las autoridades educativas en cada escuela del medio.