Entregaron más de 300 turnos para castración de mascotas en el Juan Domingo Perón

En la jornada del jueves 13, la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina hizo entrega de más de 300 cupos para la esterilización gratuita de animales domésticos en la Casa de la Solidaridad del barrio Juan Domingo Perón, en el marco del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PROMEPO).

Las intervenciones quirúrgicas se efectuarán el lunes 17 de febrero, a partir de las 8 horas, en el mismo lugar.

Acerca de la masiva presencia de vecinos para acceder a los cupos, la Dra. Mónica Aldama, del equipo profesional del área comunal, comentó “vemos que los vecinos van tomando mayor conciencia de que hay que cuidar y castrar a los animales domésticos, tomando responsabilidad en su cuidado, que es uno de los objetivos que se propuso la gestión del intendente Jorge Jofré al desarrollar esta política sanitaria”.

La profesional informó que durante 4 semanas se realizará este programa en la Casa de la Solidaridad del barrio Juan Domingo Perón, trasladándose luego a otros conglomerados al concluir la totalidad de los turnos asignados.

Mostrando satisfacción por la llegada del programa a su barrio, la vecina Camila Amarilla indicó “averigüé cuanto me salía castrar a mi gatita Panty y tiene un costo que va de $1000 a $1200; y cuando la estaba por llevar a una veterinaria me entere que la Municipalidad venía a prestar este servicio en mi barrio y gratis, entonces vine, me dieron el turno y el lunes traigo a Panty para que la castren. Todo fue muy fácil, rápido, con muy buena atención y felicito al equipo de Zoonosis del Municipio por realizar este tipo de servicio, de manera totalmente gratuita, en todos los barrios”.

En tanto, otra vecina, Jovina López, expresó “es muy lindo este servicio que nos brinda el Municipio, simple, gratuito y en nuestro propio barrio, sin tener que gastar para trasladarnos y castrar a nuestros animales. Me vine temprano, los turnos se fueron entregando de manera rápida y quiero destacar el trabajo serio y responsable del equipo municipal, que brindó una excelente atención a todos los vecinos”.

Se recuerda a los propietarios que los animales a intervenir deben estar en ayuno de 12 horas de alimentos sólidos y líquidos; llevarlos con correa y bozal, en el caso de perros grandes y con temperamento agresivo, y en jaulas o con una manta en el caso de los gatos.