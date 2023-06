Entregaron más de 650 títulos de propiedad de viviendas a familias capitalinas

Esta política habitacional, enmarcada en el Modelo Formoseño, representa un acto de estricta justicia social para las familias que desde ahora ya tienen el título de su casa propia, culminando el proceso que se inició con la adjudicación.

Este viernes 16, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la entrega de títulos de propiedad de viviendas a 663 familias de 52 barrios distintos de la ciudad de Formosa.

El acto tuvo lugar en el Galpón “G” del predio ferial de la Costanera Vuelta a Fermoza y estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente Jorge Jofré; la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; legisladoras nacionales y provinciales; ministros y ministras del Poder Ejecutivo y vecinos beneficiarios.

Al inicio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa bajo los acordes de la banda de música de la Policía de Formosa.

Seguidamente, el primer mandatario hizo la entrega simbólica de los títulos de propiedad de viviendas, momento en el que los beneficiarios se mostraron emocionados y agradecidos.

En este marco, hizo uso de la palabra el vicepresidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa, Hugo Orlando García, quien resaltó que “esto es el resultado de un Estado presente, ante la necesidad de toda la comunidad”.

Y expresó que es sumamente emocionante compartir la alegría de 663 familias de 52 barrios capitalinos, que en esta jornada reciben el título de propiedad de su vivienda.

“¿Quién alguna vez no soñó con tener un techo propio?, preguntó, destacando que “cuando no se dispone de los medios, con el esfuerzo propio, es importante tener un Estado presente, como lo que sucede en Formosa”.

De esta manera, García aseguró que “esto es una realidad en Formosa, porque existe una política habitacional que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán, para que cada vez haya más formoseños que puedan tener su techo propio en una comunidad organizada”.

Y precisó que durante la gestión de Insfrán, se entregaron más de 32 mil viviendas, más de 8600 soluciones habitacionales, indicando que estas viviendas son de distintas modalidades, como las urbanas, “que vemos en los barrios de los distintos pueblos y ciudades”; las rurales, a través del PAIPPA, en cada chacra; y las de modalidad aborigen, respetando fundamentalmente las condiciones culturales.

Asimismo, aseveró que “esta es una política ininterrumpida, incluso cuando hubieron gobiernos unitarios como el anterior, que paralizaron todas nuestras obras”, refiriéndose a la ex presidencia de Mauricio Macri.

Sin embargo, subrayó que en la provincia siempre se continuó con las políticas habitacionales, “por eso Formosa está entre las provincias con un mayor porcentaje de familias que viven en casa propia”.

“En estos momentos, es importante tener presente esto, porque vienen los cantos de sirenas desde el puerto de Buenos Aires, justamente de la ciudad que tiene el menor porcentaje de familias con vivienda propia, ya que uno de cada dos porteños, tienen que pagar alquiler”, sostuvo el edil capitalino.

Y dejó en claro que esto marca la diferencia con la política del Modelo Formoseño que lleva adelante el Gobernador.

“Lo mejor es decirle a ellos que vengan a aprender cómo es el Modelo Formoseño, para que vean el grado de inclusión que tenemos de forma permanente”, insistió.

García, al finalizar, enfatizó en que el próximo 25 de junio “es el momento de ratificar nuestro modelo, de ratificar que somos dueños de nuestro propio destino y jamás instrumentos de la ambición de nadie, ni de ningún interés que no sea el del propio pueblo formoseño”.

“Es el momento de ratificar a Gildo Insfrán como gobernador de la provincia y de ratificar el derecho de votar bajo el amparo de nuestra Constitución Provincial”, cerró contundente.

Por su parte, Irino Gavilán, vecino del barrio La Paz, expresó su emoción por vivir esta jornada tan especial. “Hoy se hace realidad el sueño de la casa propia”, expresó.

Así, agradeció al gobernador Insfrán y a los funcionarios del Gobierno provincial, que lo hicieron posible, agregando que “cuando el Estado está presente suceden estas y muchas más cosas”.

Al concluir la ceremonia se concretó la entrega total de los títulos a cada uno de los beneficiarios.