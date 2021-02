Enviaron una carta documento a mujer que reclamó justicia por el femicidio de Mirna Palma

Compartir

El lunes 15 por la noche, Mirna Palma -una docente de 44 años- fue asesinada a tiros por su ex pareja en la localidad de Estanislao del Campo. Luego del crimen, el hombre, de 59 años, Suboficial retirado de la Policía de la provincia, se suicidó de un disparo en la sien.

El hecho generó gran conmoción no solo en la comunidad de Campo sino también a nivel provincial, y el repudio por la falta de acción de los organismos del Estado fue generalizado.

A una semana del lamentable hecho, Tatiana Ortiz -una vecina de dicha localidad que se expresó por lo sucedido en sus redes sociales- recibió una carta documento firmada por uno de los hijos del hombre que mató a Mirna para que se desdiga de sus publicaciones porque “son acusaciones falsas”.

“El día de hoy -por ayer- recibí una carta documento, donde el hijo del hombre que mató a Mirna me intima a retractarme por mis expresiones en las redes sociales, consideradas por éste como acusaciones falsas y maliciosas hacia su padre. Todo lo que publiqué en mis redes sociales no es más que lo reproducido por los medios de comunicación”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó que “también se me acusa de dañar el supuesto buen nombre y honor de su padre, por el hecho de repudiar el femicidio de Mirna Palma”.

“De la misma forma en la carta documento dice que si no me retractó se tomarán medidas judiciales hacia mi persona”, agregó.

Consultada si es que le sorprendió lo ocurrido respondió que “me llama poderosamente la atención, y más aún porque no solo me enviaron la carta documento por mis expresiones sino también por presentarme en una marcha y portar un cartel del señor Carlos Medina, en definitiva, me mandaron la carta por exigir justicia por Mirna Medina”.

Al hacer referencia a lo publicado en sus redes sociales reiteró que “repliqué la noticia que salió en los medios de comunicación, en ningún momento intenté perjudicar a la familia”.

“Me estuve asesorando y voy a responder a la carta documento, porque me dieron solamente 48 horas para ello, pero no voy a retractarme ni borrar nada de mis redes sociales”, dejó en claro Tatiana.

Finalmente, la mujer expuso que tras lo ocurrido “mi familia y amigos salieron a apoyarme, la verdad es que me sorprendió y no sé hasta dónde quiere llegar esta gente. Quieren defender lo indefendible”.

“La gente primero no dijo nada porque son familias muy conocidas, pero después participaron en la marcha y repudiaron lo ocurrido”, cerró diciendo la misma.

