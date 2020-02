Envuelto en una crisis interna, el Barcelona cayó 1-0 ante el Athletic y quedó eliminado de la Copa del Rey

Compartir

Envuelto en una crisis interna, Barcelona perdió 1-0 ante el Athletic de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey y quedó eliminado de la competencia en la que en 2019 había llegado a la final. El elenco dirigido por Quique Setién fue superior a lo largo de los 90 minutos y generó varias situaciones de gol, incluido un mano a mano de Messi a tres minutos del epílogo. Pero pareció la falta de efectividad. Los vascos, en cambio, encontraron su grito en tiempo de descuento gracias a un cabezazo de Iñaki Williams. Y hundió aún más en la incertidumbre al conjunto azulgrana.

El desarrollo de la primera etapa se dio como se preveía. Con Barcelona apostando a la tenencia, de a ratos anodina o sin profundidad, que viene pregonando desde el arribo de Quique Setién para recuperar identidad. Y el Athletic presionando en la salida desde el fondo, para luego replegarse si no lograba interceptar el balón antes de la mitad del campo.

En ese panorama, el conjunto culé logró romper la telaraña local cuando Messi decidió romper. Pudo conseguirlo a los 4′, cuando dibujó un slalom sobre la derecha y habilitó a Ansu Fati, quien remató desviado. Hubo dos o tres acciones similares, en las que el 10 hizo una de más o falló por centímetros la última puntada. En una semana cargada de polémica, se mostró activo, incluso muy involucrado en la recuperación, buscando demostrar su compromiso con el club. Hasta fue amonestado por una dura falta a Raúl García, más propia de un volante tapón o un defensor que un hombre de su talento.

Athletic molestó con un juego más directo. O con centros desde las bandas o a partir del aprovechamiento de los errores, como a los 30 minutos, cuando Ter Stegen dejó corto un pase a Rakitic y Dani García probó de primera: el balón pasó cerca de la valla.

El segundo tiempo no modificó su pintura. Barcelona, con más paciencia y movilidad, sostuvo la iniciativa, con Messi como hombre más desequilibrante (provocó varias faltas, se hizo cargo de la organización del juego y mantuvo el sacrificio). Al elenco blaugrana le siguió costando el último toque o la resolución de la acción. A los 11 minutos, por caso, el Pulga habilitó de manera brillante a De Jong, que intentó gambetear al arquero Unai Simón, pero terminó simulando una falta por la que fue amonestado.

A los 24′ de la etapa final llegó una gran oportunidad para el Barça: tras una buena salida desde el fondo, Sergi Roberto desbordó por la derecha, soltó el centro atrás para Griezmann, y el francés tocó sin convicción y tapó Simón. Y a tres minutos del final lo tuvo Messi, tras una perfecta cesión de Arthur. Otra vez el guardameta Simón evitó la caída de su valla.

Durante el complemento, Barcelona perdió a uno de sus referentes: Iñaki Williams le tiró larga la pelota a Piqué, quien al verse superado se tiró al césped y quedó colgado de su rival, sujetándole la camiseta. en la jugada se resintió de la lesión muscular que acarreaba y debió ser reemplazado por Umtiti.

Y el Athletic le cobró al Barcelona las oportunidades perdidas. en el minuto 92, un centro desde la derecha fue desviado por Iñaki Williams, que le dio forma al golpe.

Así, la Copa del Rey se transformó en el certamen de las sorpresas: a las semifinales accedieron Athletic Bilbao, Real Sociedad (que eliminó al Real Madrid), Mirandés y Granada: hoy se desarrollará el sorteo para determinar los cruces, que serán de ida y vuelta.

Y el Barcelona continuará buscando la salida a la crisis, con problemas de resultados (no llegó a la final de la Supercopa española y perdió la punta de la Liga a manos del Merengue), de juego (la salida de Ernesto Valverde fue la consecuencia) y de estructura, con el enfrentamiento entre el director deportivo Eric Abidal (que acusó a los jugadores de no entrenarse a consciencia y de no respaldar al DT saliente) y el capitán Messi como exponente.