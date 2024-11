Enzo Barrenechea: la sorpresa en la lista de Scaloni

En la lista de nombres de la última convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se llevará a cabo en noviembre (visita a Paraguay y local de Perú), uno llamó la atención por ser inédito. Se trata de Enzo Barrenechea, mediocampista de 23 años que está a préstamo en Valencia de España (su pase pertenece al Aston Villa) y emigró desde las inferiores de Newell’s al fútbol europeo cuando tenía apenas 17.

En agosto de 2019, la Lepra oficializó la venta del volante nacido en Villa María (Córdoba) al Sion de Suiza, su paso previo a la firma en la Juventus de Italia. Su transferencia se completó por una suma superior a los 3 millones de euros. Tras la pandemia, Barrenechea sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en una rodilla y se privó de pisar las canchas en el equipo de reserva de la Juve durante varios meses. De muy buena estatura (mide 1,86) y excelente técnica, asoma como uno de los mediocampistas todoterreno que tanto le gustan a Scaloni.

Luego de ser citado por primera vez a la selección absoluta, Barrenechea compartió su alegría en su cuenta de Instagram con un posteo en sus historias que daba cuenta de su estado de ánimo. “Un sueño”, escribió junto a la postal de la nómina de convocados de Scaloni.

Desde que estaba en Novena División de Newell’s, donde se destacó como una de las figuras de la Categoría 2001 que se consagró campeona en 2015 (tuvo compañero a Panchito González, hoy en la Primera rojinegra), su nombre empezó a ser seguido por los ojeadores de las selecciones juveniles. Incluso formó parte del proceso preparatorio para la disputa del Torneo de L’Alcúdia 2018, dirigido por Scaloni, aunque solamente tenía 17 años y se trataba de un certamen Sub 20.

Con el intervalo por la recuperación de rodilla en 2021, Barrenechea se formó y sumó experiencia con la ideología europea desde que estaba en la Primavera de la Juventus y luego en el equipo Sub 23. Su debut oficial en la Vecchia Signora se dio recién en noviembre de 2022, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League, cuando Massimiliano Allegri le dio un puñado de minutos para reemplazar al colombiano Juan Cuadrado en una derrota 2-1 de la Juventus como local del PSG. Enfrente ese día tuvo nada menos que a Lionel Andrés Messi. Esa plantilla bianconera contaba con otra joven promesa argentina: Matías Soulé.

Ya en febrero de 2023, su bautismo de titular fue en el clásico contra Torino, con triunfo 4-2 de local. En esa temporada sumó minutos, además, en las victorias ante la Sampdoria (4-2), Verona (1-0), ambas por Serie A, y el Friburgo de Alemania (2-0), por Europa League.

Completada la pretemporada para la 2023/2024, fue cedido al Frosinone en busca de minutos. En la liga italiana despuntó al cosechar 36 partidos, a los que les añadió tres cotejos por Copa Italia. Sus números fueron de 39 jugados, con un gol y una asistencia. Su buen rendimiento y proyección lo llevó a cautivar al Aston Villa inglés, que en el último mercado de pases lo compró en 8 millones de euros (con 3 en bonus por objetivos). Sin embargo, la entidad británica lo cedió al Valencia.

“Vengo a un gran club, con mucha historia, si bien no está en un momento bueno pero saldremos esto. La decisión viene por la cantidad de argentinos que hicieron historia aquí. Yo vengo a hacer mi camino, a dar lo mejor y quién dice que no pueda hacer carrera acá”, fueron algunas de sus declaraciones tras firmar el préstamo en el conjunto Che, donde pasaron argentinos como Mario Alberto Kempes, Roberto Ayala y Pablo Aimar (estos últimos dos, integrantes del cuerpo técnico de Scaloni).

Tras su arribo a fines de agosto, integró el banco de suplentes en el 1-1 contra Villarreal y luego fue usado en los siguientes siete compromisos oficiales, además de un amistoso contra la selección de México. Barrenechea acaba de anotar su primer tanto frente al Getafe, en el empate 1-1 por la Fecha 11 de una liga española que ve al Valencia dirigido por Rubén Baraja en un momento crítico: está último con apenas 7 puntos obtenidos sobre 11 partidos jugados.

Entre los convocados de Scaloni de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol ante Paraguay (jueves 14, a las 20.30) y Perú (martes 19, a las 21), se destacan además los regresos del Dibu Martínez y Alejandro Garnacho, ausentes en las jornadas anteriores, y las ausencias de Marcos Acuña y Paulo Dybala, entre otros. Además, figuran otros proyectos de recambio como Nehuén Pérez, Thiago Almada y Nicolás Paz.

La lista de convocados

de la Selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.