Enzo Casadei: «El Aumento Salarial es Irrisorio e Insultante y el Gobierno No Puede Echarle la Culpa Solo a la Nación»

El concejal y candidato a Diputado Nacional por Juntos por la Libertad y la República, Enzo Casadei, dialogó con Fernando López en el programa radial “Una Cuestión de FEr” por FM VLU 88.5. La conversación, en la previa de las elecciones legislativas, giró en torno a la actualidad política y económica de Formosa, la reciente sesión del Concejo Deliberante y el polémico anuncio de aumento salarial del gobierno provincial.

La Situación Política y la Identidad del Frente

Al inicio de la charla, Casadei aclaró la denominación del espacio que integra, que debutó en las elecciones de Clorinda y se presenta en los comicios nacionales:

«Sí, sí, es Juntos por la Libertad y la República que que tuvo su debut en las elecciones de Clorinda, intendente de Clorinda eh y que bueno, tiene su revisión ahora para estas elecciones nacionales a diputados nacionales.»

Respecto a la actividad legislativa en el Concejo Deliberante, el concejal señaló que la sesión fue «clásica», con temas rutinarios que no representaron grandes novedades para la ciudadanía.

«Una sesión clásica, exenciones impositivas, declaraciones de interés. Nada más, ni siquiera una estructura translativa de dominio que que siempre es una buena noticia para los particulares…

Críticas al Aumento Salarial del 10%: «Insuficiente es Poco»

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el reciente anuncio de un 10% de incremento salarial para los estatales, realizado en veda electoral. Casadei no se mostró sorprendido, señalando que el gobierno provincial tiene la costumbre de hacer este tipo de anuncios en la previa a los comicios, aunque criticó duramente la cifra.

«Más allá de eso creo que es un tiro en el [pie] este anuncio, porque insuficiente es poco

Casadei desglosó el impacto real del incremento:

«Creo que un 10% con respecto al marzo que termina siendo apenas un 6,9% de aumento real para, la verdad, para recomponer la alicaída capacidad adquisitiva del del salario del trabajador estatal, tiene sabor a poco. Y como dijeron varios ya gremialistas que realmente defienden a a los trabajadores, es vergonzoso, irrisorio…»

Para ilustrar la falta de impacto real del aumento en los sectores más vulnerables, el candidato ejemplificó con el salario de un municipal del interior:

«Vos lo trasladás para un municipal del interior que son los que menos cobran en toda la provincia, si es que los municipios tienen la capacidad de adherir, significa una garrafa al mes, digamos. Lo que significa este aumento y la verdad es vergonzoso, es insultante en cierto punto…»

Análisis Económico y Responsabilidades Compartidas

El concejal también se refirió al estancamiento de la economía local, altamente dependiente del Estado y agravada por el bajo impacto del aumento:

«La gran mayoría de los empleados estatales [están] endeudados con la tarjeta, con créditos en el banco, con créditos en las casas en las entidades financieras… no veo que este aumento venga a significar realmente un derrame que pueda reactivar un poco el alicaído circuito económico en Formosa.»

Respecto a la tendencia del gobierno provincial a culpar a la Nación por la situación económica, Casadei fue categórico:

«Ellos creen que que la gente come vidrio y que esa idea entra como si nada, a ver, hay una realidad, la situación económica a nivel nacional es compleja. […] Pero, se siente mucho más en Formosa, donde tenemos condiciones estructurales, como te decía, altamente dependientes del estado, donde no hay inversión privada, donde no hay un incentivo a la producción…»

En su crítica, el candidato apuntó a la gestión de años:

«Creo que ninguno se puede lavar las manos y echar culpas a los demás, sobre todo a aquellos que gobiernan hace 30 años en esta provincia y no es nada nuevo, ninguna novedad que el salario de los estatales todavía siguen lejos de la canasta básica total»

Campaña y Demandas Ciudadanas

Enzo Casadei destacó que, durante su campaña, la ciudadanía le plantea un malestar por la situación económica y la falta de perspectivas de mejora. La gente, aseguró, busca soluciones y no la pelea entre jurisdicciones.

«La gente no necesita buscar culpables, siente que hay un tironeo constante entre ver quién tiene la culpa, la verdad no le interesa esa pelea, no le interesa esa división que hace quizás la política, esa polarización, necesita soluciones.»

Su propuesta se centra en la defensa de los intereses locales:

«Yo no vengo acá a ponerme la camiseta [contra] el presidente, yo vengo a ponerme la camiseta de los formoseños, vengo a escucharte, vengo a ponerte el oído, vengo en base a lo que me dice Sí, proponerte cuál es mi visión de las cosas.»

Casadei mencionó la necesidad de políticas nacionales que protejan al pequeño y mediano productor y criticó el estado de la economía productiva provincial:

«Creo que a nivel productivo, el gobierno provincial ha pisado la producción, ha matado la ruralidad. […] Te señalaba el ejemplo de la industria maderera de Pirane que hoy tiene que competir contra el libre mercado de la importación de muebles de China, por ejemplo.»

Boleta Única: Sistema Nuevo Sujeto a Errores

Finalmente, el candidato se refirió a los problemas de impresión que se conocieron en el marco del proceso de implementación de la Boleta Única. Si bien reconoció que el sistema es nuevo y puede estar sujeto a errores, desestimó las acusaciones de fraude:

» Yo tengo, digamos, años y muchos procesos electorales sobre la espalda y sabemos que siempre hay un margen de error en cuanto lo que es la impresión y sobre todo el material eh y que siempre hay que corregir…

Concluyó resaltando la importancia de la Boleta Única como un avance democrático: