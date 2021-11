Enzo Casadei: «Estamos muy satisfechos, la gente valoró la renovación»

Compartir

Enzo Casadei que resultó electo concejal por el Frente Amplio Formoseño, sublema “Libres” con más de 12 mil votos, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó el acompañamiento de la gente y se mostró satisfecho por el trabajo realizado en la campaña.

“Creo que los vecinos han ratificado el resultado de las PASO, en ese sentido la satisfacción es enorme, también ha valorado no solo la unidad de la oposición sino que la renovación en la oferta electoral, eso ha sido importante, incluso ha optado y reivindicado la política tanto en mi figura como la de Diego Herrera, los equipos de trabajo, la coherencia y pertenencia con el espectro de la oposición, la gente ha votado más que caras nuevas, ha votado proyectos, equipos y en ese sentido estamos muy satisfechos”, expresó.

Aseguró que “este era un escenario que se evaluaba y en parte se debe a que hemos participado en este escenario electoral con algunos condicionamientos con los que generalmente no se participa; todos nuestros candidatos a concejales participaron con un solo sublema, más allá del resultado ha sido una elección dentro de nuestro lema bastante pareja y en parte se debe a esto. Pese al despliegue que ha tenido el oficialismo en la capital, han hecho una pésima elección, dado las expectativas que en los medios vociferaban”.

“Está muy claro que hubo una disociación de la expectativa con la realidad, claramente el domingo se demostró que con la lluvia el perfil turístico del que tanto han hecho mención con la campaña no existe y que hay cosas que están muy bien, que son positivas, que el centro está muy lindo gracias al esfuerzo de comerciantes y vecinos, pero en los barrios hay mucho barro y que ha sido un municipio que ha abandonado lo esencial y tienen que redireccionar sus prioridades, cuando caminamos los barrios lo notamos, no había que buscar propuestas extraordinarias, simplemente darse cuenta que los problemas de la gente son los mismos de siempre, el malestar se ha traducido en la urnas”, analizó.

“Dada las circunscritas, todo lo que significa la ley de lemas y sobre todo la puesta al 100% del aparato electoral del oficialismo, la elección del FAF ha sido muy buena, todavía estamos procesando los resultados, seis diputados no es un resultado despreciable, al contrario me parece destacable y por la calidad de personas que van a ingresar a la Cámara de Diputados en diciembre, estoy seguro que va a haber un bloque de diputados mucho más presente y comprometido con una Formosa libre, estoy contento de que personas como Miguel Montoya, Agostina Villagi lleguen a la Cámara de Diputados porque no solo representan la lucha de todo este tiempo sino que van a hacer un papel más que destacado en lo que se viene”, finalizó.

