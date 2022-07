Enzo Casadei propone que las sesiones del Concejo sean transmitidas en vivo

Compartir

El concejal presentó la iniciativa para que “los vecinos conozcan el trabajo de los ediles y para que realmente tratemos soluciones a los problemas de los vecinos”. Plantea además, la creación de una plataforma virtual para el seguimiento de la actividad legislativa.

El concejal capitalino Enzo Casadei (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para establecer la creación de los canales digitales y redes sociales institucionales del Concejo Deliberante, para que los vecinos accedan a las sesiones en vivo y a toda información concerniente a la actividad legislativa.

“El proyecto pretende profundizar el acceso a la información pública y dar a conocer el desempeño de los concejales y las posturas que se adoptan en el debate de ideas dentro del Concejo», explicó.

Para Casadei “existe una distancia enorme entre lo que se debate en las comisiones y las sesiones y los problemas reales de los vecinos”. “Esto puede ser saldado brindando transparencia y publicidad a la actividad legislativa, para exponer el trabajo y los niveles de compromiso que se asumen en pos del bienestar común y el desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

“Si bien las sesiones son de carácter público, dicho carácter debe adaptarse a los tiempos que corren, con los avances tecnológicos y con los nuevos paradigmas de comunicación que evolucionan constantemente”, afirmó.

“La utilización de las herramientas digitales y de internet para mejorar la calidad institucional del Concejo Deliberante en pleno año 2022 resulta indispensable e impostergable. En el Congreso Nacional ambas cámaras transmiten sus actividades en vivo, y cientos de concejos capitalinos también, no veo por qué en la Ciudad de Formosa no podamos llevarlo a la práctica”, comentó.

“La transmisión en vivo de las sesiones a través de internet será una herramienta gratuita para todos los vecinos de la ciudad, que podrán ejercer ciudadanía y evaluar desde cualquier dispositivo digital el trabajo de sus representantes. Además, los costos operativos son relativamente bajos, por lo cual, no generará un impacto en las finanzas del HCD”, argumentó.

Entre las novedades, la página web oficial del HCD deberá contar con una «Plataforma de información ciudadana» que permitirá a los usuarios además de observar las sesiones acceder de manera fácil y ágil a información pública como ser la composición de los bloques, calendario de sesiones ordinarias y horario de las mismas, como así también, del trabajo en comisión. También expedientes que cuentan con estado parlamentario, con detalle de fecha de ingreso, autor/es del proyecto y comisiones en las que se encuentra, orden del día de la sesión siguiente a la fecha de ingreso (si el mismo estuviera disponible) y expedientes tratados en la Sesión anterior próxima.

“La sanción de esta ordenanza debe significar la voluntad de acercamiento entre pueblo y representantes a través de la actualización de los medios disponibles para tal fin, que no es ni más ni menos que un aporte a la democracia y a la calidad institucional”, concluyó Casadei.

