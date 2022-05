Enzo Fernández, en la mira de un grande de Europa: el monto que pretende River Plate

Compartir

Linkedin Print

River Plate, desde hace varias temporadas, además de ser protagonista en el plano local, se mantiene en lo más alto de las distintas competencias internacionales, lo que hace que de manera constante varios de los principales clubes de Europa tengan en la mira a los jugadores dirigidos por Marcelo Gallardo. El que cuenta con varios pretendientes es Enzo Fernández, uno de los mejores futbolistas del Millonario en lo que va del semestre.

El oriundo de San Martín, que tuvo que luchar en sus inicios para contar con este exitoso presente, es la figura central de la portada del diario portugués Record. “Benfica quiere a Enzo Fernández”, sostiene el rotativo luso en su primera plana de este miércoles.

El mencionado medio asegura que el mediocentro del club de Núñez es el principal objetivo de Rui Costa, ex futbolista que brilló en Benfica, Fiorentina y Milan y que actualmente ocupa el rol de presidente de la Junta Directiva de la institución de Lisboa.

“Considerado fundamental en la estructura del equipo de Marcelo Gallardo, el mediocampista es visto como un líder natural”, resaltó el medio sobre el hombre que ya fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, aunque no sumó minutos. El mediocampista de 21 años, que tuvo un breve paso por Defensa y Justicia, es uno de los jugadores más destacados en la actual Copa de la Liga y Copa Libertadores. En lo que va del año disputó 18 partidos, en los que marcó 8 goles y brindó 5 asistencias.

Pese al interés, el rotativo sostiene que la carrera por contratar a Enzo Fernández no será sencilla, ya que aparece en la carpeta de otros gigantes, como Manchester City de Inglaterra (ya contrató a su compañero de equipo Julián Álvarez, quien se sumaría a los Ciudadanos una vez finalizado los octavos de final de la Copa Libertadores), Real Madrid de España y Milan de Italia. Otro dato importante es que tiene contrato con River Plate hasta 2025 y la única manera en que aceptarían su salida es si alguna institución abona los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Además de argentino, a quien catalogan como “el preferido de los principales clubes de Europa”, Benfica también negocia por otros dos futbolistas: el lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic (Montpellier de Francia) y el y el extremo derecho brasileño David Neres (Shakhtar Donetsk de Ucrania).

Compartir

Linkedin Print