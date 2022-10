EPES N° 41: delincuentes destruyeron instalaciones y se llevaron un inodoro del establecimiento

Compartir

El lamentable hecho tuvo lugar durante el fin de semana largo en la E.P.E.S. N°41, cuando delincuentes causaron destrozos en parte de la luminaria interna y en las instalaciones de uno de los baños de la institución de donde además se robaron un inodoro. “Nos significan mucho porque es el esfuerzo de toda la comunidad”; expresó la profesora Roxana Cabañas, directora del colegio, al Grupo de Medios TVO.

“Es una constante con la que luchamos, los fines de semana entran los chicos a jugar, pese a que son corridos por la policía, pero ingresan en otros momentos y lo único que hacen es destrozar las cosas materiales porque generalmente no llevan nada, esta vez se llevaron uno inodoro, pero lamentablemente todo lo material que destrozan a nosotros nos significan mucho porque es el esfuerzo de toda la comunidad educativa”, agregó la directora.

En esta oportunidad, ya que los daños son reiterados, el acto vandálico de los delincuentes consistió en romper parte de la luminaria interna de la institución, una gran cantidad de grifos, candados de rejas e inodoros, de los cuales uno fue robado. El lugar por el que ingresaron fue por una de las murallas ya que otros sectores del edificio cuentan con un sistema de alarmas.

“El sistema de iluminación viene en acecho, todo lo que está al alcance generalmente rompen. Si bien no ingresan de manera total a la parte interna de la escuela, porque gracias a dios hace unos años contamos con el sistema de alarmas que es lo que nos protege ante el ingreso, hay deterioros que ellos pueden hacer sin tener nosotros la protección del sistema de alarmas”, explicó Cabañas.

Los daños ocasionados contra la institución representan un gran esfuerzo por parte de los docentes, padres, estudiantes, personal administrativo e incluso ex alumnos, quienes logran conseguir recursos para sostener y enfrentar parte de las tareas de mantenimiento y arreglos en cada ataque.

“Estamos acá para seguir en la lucha, lamentablemente ellos están en la comunidad, son parte de la comunidad, pero les pedimos a todo el alumnado que colabore para poder hacer una mayor prevención con esas personas que ingresan y lo único que les importa es destruir. Todo lo que destruyen es en deterioro de la institución y más que nada del beneficio que reciben los estudiantes de esos elementos. No es lo correcto pero es lo común”, completó la directora.

