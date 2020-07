EPES N°42: director aseguró que aumentó la demanda de la copa de leche

Compartir

El profesor Mario Quintana, director de la EPES N°42 del barrio Juan Domingo Perón, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre diferentes temas, entre los que contó que desde el inicio de la cuarentena, hubo un aumento en la demanda de la copa de leche, lo que refleja la situación de necesidad por la que atraviesan cada vez más familias.

“Siguiendo los lineamientos de la política del a provincia, nosotros continuamos con la copa de leche, el servicio continúa dado que los aportes siguen, lo hacemos un poco más tarde en cuanto al horario por las condiciones climáticas, el frío y también porque estamos en receso y acá son los docentes los que colaboran para hacer el desayuno”, dijo.

De la misma forma contó cómo están trabajando con los alumnos ante la culminación del primer semestre. “Haciendo una evaluación desde lo pedagógico podemos decir que nos ha ido muy bien, muy satisfactoriamente dado que hemos llegado a una gran cantidad de alumnos lo que en un principio nos ha costado un poco, pero gracias a lo que es el cuadernillo pudimos llegar con aquellos que no se estaban conectando y desde la conectividad seguimos con los otros alumnos y se ha acrecentado un poco más el porcentaje de alumnos que se están conectando diariamente con los profesores, eso también significan beneficios para los alumnos y la satisfacción de los profesores que pueden trabajar mejor. Ahora estamos dando un receso a los docentes y a los alumnos”, señaló.

En cuanto a la realización de mesas de exámenes, Quintana detalló que “los exámenes que se realizaron fueron para los que tenían cuatro materias que se llevó a cabo no hace mucho y la última que fue para los egresados que se llevó a cabo hace poco y hemos tenido muy buenos resultados dado que tenemos casi10 nuevos egresados de la institución. Para los otros exámenes estamos esperando las directivas del Ministerio y así poder llevar a cabo todo lo que corresponde para los alumnos que tienen previas, equivalencias y demás”.

En relación al retorno de las clases presenciales, expuso que “nos estamos preparando, estamos esperando directivas desde el Ministerio, todavía no tenemos ninguna así que no sabemos todavía si se va a implementar o no y una vez que ellos nos digan vamos a comenzar, todo eso depende del Ministerio de Cultura y Educación, no de los profesores”.

Para finalizar se refirió a si hubo un aumento en la demanda de la copa de leche. “Desde el comienzo de la cuarentena ha aumentado bastante, por eso de alguna forma vamos buscando estrategias para atender a todos, lo que hacemos es racionalizar más lo que nos llega o lo que tenemos como servicio, de alguna forma vamos y hacemos que alcance para todos, nosotros nos estamos manejando bien, si alcanza para uno o dos puede alcanzar para más, estamos trabajando bien con lo que tenemos hasta ahora, no vendría mal un aumento y eso redundará en beneficio de los alumnos y de la comunidad educativa”.