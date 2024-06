Equipo que se consagró campeón en Europa tiene en el radar a un jugador de la selección argentina

El fútbol en el mundo no se detiene. Mientras se disputa el comienzo de la Eurocopa en Alemania y a pocos días del inicio de la Copa América a jugarse en los Estados Unidos, los clubes planifican lo que será la próxima temporada. Y como ocurre después de la histórica consagración en el Mundial de Qatar, son varios los futbolistas de la selección argentina que son seguidos de cerca por equipos importantes.

Así es el caso de Guido Rodríguez. El volante, que con el paso del tiempo se transformó en una pieza de recambio importante en la zona de mediocampistas para Lionel Scaloni, se irá del Betis, de España, y su futuro por ahora es incierto. Después de un supuesto arreglo con el Barcelona que finalmente no prosperó, al ex River Plate lo siguen de cerca en Italia.

Según indicó el periódico Il Giorno, el Atalanta “trabaja en silencio” para fichar al jugador de 30 años. “La dirección nerazzurri lo sigue para intentar replicar la operación realizada el año pasado (por 2023) con Sead Kolasinac, que llegó gratis procedente del Marsella para aportar experiencia a la defensa”, indicó el diario en su sitio.

El medio local también indicó que la intención de sumar a Rodríguez sería para que el ex futbolista del Club América en México pueda alternar en la mitad del campo con Marten De Roon, el neerlandés de 33 años que es clave en el esquema de Gian Piero Gasperini, y con Ederson dos Santos, un volante brasileño que llegó en 2022 procedente de Salernitana.

Hay que recordar que el conjunto de Bérgamo viene de lograr un hito en la historia del club en sus más de 100 años. El equipo italiano ganó la final de la Europa League tras superar 3-0 al Bayer Leverkusen, el conjunto alemán que fue sensación de la mano de Xavi Alonso y se consagró campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia.

En la definición, que se disputó en Dublín, los de Bérgamo fueron pura contundencia de la mano de Ademola Lookman. El delantero británico nacionalizado nigeriano de 26 años fue el autor de los tres tantos para el equipo italiano, que levantó el primer trofeo internacional de su historia. Esa victoria le permitirá jugar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, ganador de la Champions League. Dicho duelo se jugará el próximo 14 de agosto en el estadio Nacional de Varsovia, Polonia.

De concretarse la transferencia, Rodríguez sería compañero de otro argentino, el arquero Juan Musso, clave en la conquista europea para el Atalanta y con quien ya compartió el combinado nacional en varias citaciones.

Hace algunas semanas, el nombre de Rodríguez estaba casi atado al futuro del Barcelona. Pero un cambio en el banco fue clave para que su posible incorporación quede trunca. Es que cuando se confirmó la llegada del entrenador alemán Hansi Flick, la llegada del volante argentino dejó de ser prioridad y en su lugar surgieron los apellidos de Mikel Merino, figura de la Real Sociedad, quien cuenta con consenso dentro del flamante cuerpo técnico.

“El preacuerdo del Barcelona con Guido Rodríguez siempre fue verbal, nunca firmado y sólo válido hasta finales de mayo. El futuro de Guido vuelve a estar abierto, depende del jugador y también de la directiva del Barça si quieren reactivar la opción o no. Actualmente está en silencio”, describió en las redes sociales el periodista especializado en el mercado de pases europeo Fabrizio Romano sobre el vínculo que iba a ser por dos temporadas entre las partes.