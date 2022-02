«Era un decreto esperado por el sector productivo», dijo Víctor Jure sobre la Emergencia Agropecuaria

Compartir

Referentes de los sectores productivos se expresaron luego de la declaración de la Emergencia Agropecuaria por parte del gobernador Gildo Insfrán.

Finalmente el gobernador de Formosa, decretó la Emergencia Agropecuaria en la provincia por la sequía y la quema de pastizales que azotan al sector productivo desde el año pasado. “Era un decreto esperado por el sector productivo provincial después de la primera reunión del Comité de Emergencia”, manifestó Victor Jure, Presidente de la Sociedad Rural de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

En dicha reunión, técnicos de diferentes áreas del gobierno, evaluaron la situación climática actual de la provincia y su impacto en el sector productivo y elevaron informes al Ministerio de la Producción y Ambiente. “El ministerio lo elevó al gobernador y se hizo la declaración de la emergencia. La emergencia ganadera es para Formosa, la parte agrícola es para los departamentos del Este y Centro de la provincia; eso después debe aprobarse en Buenos Aires para luego a partir de allí, ver qué fondos pueden llegar a la provincia, y justamente a partir del Comité de Emergencia, se verá que de qué manera se pueden distribuir esos fondos”, explicó Jure.

“Esto si era un decreto esperado por el sector productivo provincial después de que en la primera reunión del Comité de Emergencia Agropecuaria, donde allí técnicos del ministerio y técnicos del INTA, dieron un panorama de lo que está ocurriendo en materia climática en la provincia”, agregó.

Las pérdidas se dan en todos los sectores productivos de la provincia tras unas altas temperaturas y una sequía que no dio tregua estos últimos meses. “Nosotros no tenemos los números exactos de cuál fue la pérdida, lo que sí sabemos es que en la provincia en diferentes momentos, se incendiaron todos los pastizales y ya viene esto desde noviembre, y fines de octubre, donde empezaron las quemas y esto hasta ahora sigue en diferentes lugares. Sigue habiendo quemas y eso hace que el animal, o los animales, se queden sin alimentación, que ese es, diria, el problema mas importante porque el productor siempre va dejando algo para las epocas dificiles, pero uno deja un pastizal o una pradera implantada, pero con las secas eso queda amarillo como un papel y cualquier fuego hace que eso se queme todo y el tema es que la hacienda se queda sin alimentación”, expresó Victor Jure.

Se estima que la situación actual tendrá un impacto en los servicios de primavera, lo que repercutirá en el nacimiento de menos terneros y por consiguiente, la venta de menos ganado en los próximos años, aunque las urgencias, hoy por hoy, son otras.

“Hoy lo que tenemos más urgente, es la reparación de todos los alambrados que se han quemado en la provincia, que la verdad son muchos; muchos kilómetros, mucho alambrado y hoy es difícil conseguir hasta alambre en el mercado, con unos precios que no tienen nada que ver con la realidad y esa es el problema más importante que está teniendo el productor”, añadió. “Cada productor tiene un problema diferente; pero básicamente el tema es la alimentación y hay ventas forzosas, por lo que se va a necesitar la plata para volver a recomponer el capital de trabajo y también para las mejoras de lo que se han perdido”, concluyó el Presidente de la Sociedad Rural de Formosa.

