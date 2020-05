Érica Rivas explicó por qué se hizo feminista: «Siento en mi cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal»

Compartir

Linkedin Print

Después de que se confirmara que no va a formar parte del elenco teatral de “Casados con hijos”, la actriz utilizó las redes sociales para explicar su posición ideológica contra el machismo.

Desde hace varias semanas, el nombre de Érica Rivas estuvo resonando en todos los medios. La actriz, finalmente, no será de la partida de la versión teatral de Casados con hijos que se estrenará en el mes de enero de 2021 en el Teatro Gran Rex. Y el motivo, más allá de las cuestiones económicas no resueltas y de su objeción a la cantidad de funciones que pretendía hacer la producción, tendría que ver con una cuestión ideológica.

No bien se empezó a hablar de llevar a las tablas la exitosa serie que protagonizaba junto a Florencia Peña, Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo De Belis por Telefé, Érica habría cuestionado el libreto de la sitcom por sus claras connotaciones machistas. Y, frente al cambio de paradigma que se produjo desde la grabación de la tira, que tuvo lugar entre el 2005 y el 2006, hasta la fecha, habría pedido que se modificaran varios aspectos del guión. Algo que, después de muchas idas y vueltas, los responsables de la productora habrían decidido no hacer.

Así las cosas, una vez confirmado que María Elena, su personaje, no iba a formar parte de la ficción, Érica decidió llamarse a silencio. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter, este miércoles la actriz decidió explicar el motivo por el cual decidió militar en el feminismo.

“¿Me cuentan cuándo y por qué se hicieron feministas? Yo en 2004 vi una obra de teatro sobre cartas escritas por madres, hermanas y amigas de la ciudad de Juárez. Me quedé charlando con ellas. Me dolía mucho lo que había visto, lo que pasaba en esa ciudad”, comenzó diciendo Rivas en un primer posteo.

Y luego continuó: ”Ahí me hicieron ver que eso era ser feminista. Aquí la foto de aquel momento. Luego el camino se llenó de nuevxs amigxs, libros y encuentros. Se amplió y ramificó mi feminismo».

Luego, en otro tuit, Érica continuó con su relato. “Me sigue doliendo el cuerpo cuando aparece una mujer o trans asesinadx. Siento en mi cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal. Hay mucho para hacer”, dijo. Y, enseguida, les pidió a sus seguidores que le contaran “su historia sobre sobre la salida del clóset feminista”.

Así, bajo el hashtag #LaRazón, la actriz pidió que le contaran el motivo por el que cada uno de sus seguidores había abrazado el feminismo. Y decidió compartir con un retuit los mensajes alegando que había “muchos comentarios ignorantes” sobre este tema.

“Tengo 64 y tres hijas, escuchando a la menor de 30 mi cabeza empezó a cambiar”, le respondió una usuaria. “Yo cuando me vi como una persona que no quiero ser. No voy a ser feminista, supongo. No sé si existe esa definición en sí para un hombre, pero lo que estoy haciendo es dejar de ser machista. Es vuestro momento”, le escribió otro.

Y los mensajes siguieron. “Me hice feminista cuando comprendí el significado de violencia, cuando descubrí que nadie nos protegía, cuando escuché música respecto a la masturbación femenina, cuando descubrí que la iglesia católica era una farsa, cuando entendí que el sexo era lícito también en la mujer”, le contestó una seguidora. “Cuando me di cuenta de la gravedad de no saber diferenciar entre si era abuso o no. Después de eso empecé a ver videos e informarme y a conocer pibas que estaban en la misma. Es súper importante que te recuerden que no estás sola”, le escribió otra de las tantas que se sumaron a la consigna.