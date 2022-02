Erika Buenfil no teme que Victoria Ruffo le quite el título de «reina de TikTok»

Compartir

Erika Buenfil es una de las actrices mexicanas más reconocidas por su talento en la interpretación de personaje en telenovelas, así como su carisma en redes sociales que le ha otorgado el título de la reina mexicana de TikTok, pues millones de seguidores constantemente la hacen viral por sus divertidos videos. Ahora, Victoria Ruffo parece seguir sus pasos con el mismo éxito y por lo que ella se ha pronunciado al respecto.

La actriz que actualmente cuenta con más de 15 millones de seguidores en dicha red social dejó en claro que no ve a Ruffo como una competencia o algo negativo en su carrera como influencer, pues para las redes sociales debe existir una variedad de contenidos por lo que a ella le da alegría que así sea y más si se trata de colegas y entre mujeres.

“Eso está lejos de ser competencia pues el chiste es seguir adelante así que bienvenida y que disfrute”, expresó la actriz de melodramas como Vencer el Pasado, Amores Verdaderos o Mar de Amor ante las cámaras del matutino Venga La Alegría.

De manera inmediata fue cuestionada sobre si le daría miedo que la protagonista de telenovelas como La Madrastra, Simplemente María o Triunfo del Amor pudiera obtener los mismos números que ella, pues a tan solo unos días de haber creado una cuenta en dicha red social ya cuenta con casi un millón de seguidores y sus videos han alcanzado cifras de hasta 41.1 millones de visualizaciones, siendo un gran logro.

“Ojalá y que bueno, porque ¿miedo de qué? ¿Por qué les gusta meter cizaña?”, expresó la actriz quien hizo resurgir su carrera actoral en un rumbo completamente diferente al de las telenovelas gracias a que su hijo le enseñó la existencia de esta aplicación.

Hace tan solo unos días fanáticos de Erika Buenfil hicieron virales mensajes en los que se bromeaba sobre dejarla de seguirla en TikTok, después del gran recibimiento que Victoria Ruffo está teniendo en dicha red social donde ya ha colaborado con otras actrices como Maribel Guardia.

Erika Buenfil también fue cuestionada sobre el reciente escándalo en que su hijo Nicolás se vio implicado después de que se diera a conocer en diversos medios de comunicación que pretendía a una mujer dentro del mundo del espectáculo, mayor que él y con grandes controversias en los programas en los que participó -Enamorándonos o MasterChef Celebrity- así como en sus últimas intenciones por abrir un Only Fans: La Bebeshita.

“Yo tengo una buena relación con Nicolás y lo entiendo, además que tiene de malo, él es hombre, le gustó una niña o una muchacha”, mencionó durante su encuentro con dicho medio de comunicación el la presentación para prensa y “amigos” de la obra de teatro José el Soñador que protagoniza Carlos Rivera.

Hace tan solo unos día,s Daniela Alexis destapó en el mismo matutino de TV Azteca que el hijo de Erika Buenfil había comenzado a enviarle mensajes de forma insistente a través de Instagram, el motivo por el que la contactó fue porque buscaba salir con ella. El “coqueteo” no pasó a mayores puesto que él es menor de edad pero sí le reclamó a la actriz que la dejara de seguir.

“Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco. Era un coqueteo normal, (pero) yo cuando vi (que tiene) 17 años (dije) ‘okay, no. Mejor amigos hasta que cumplas 18, 20, 21, 22′, así, más grande. Erika, yo te amo, oye, tengo que reclamarte algo, ¿me acabas de dejar de seguir?”, expresó la ex chica Enamorándonos.

