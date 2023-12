Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a realizar el test de alcoholemia

Ernestina Pais protagonizó un incidente vial la noche del miércoles 13 en la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 22.45, la conductora impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones del estadio de River Plate. Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta la Avenida Cantilo y el Puente Labruna, donde se produjo el choque entre el Toyota Etios, que manejaba Pais, y un Volkswagen Up que estaba detenido.

Inmediatamente intervino La Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Norberto Brotto, quién ordenó la realización de alcohotest y narcotest. Sin embargo la conductora de la Televisión Pública se negó a someterse a los análisis, por lo cual la fiscalía dispuso labrar el acta correspondiente y se remitieron los vehículos.

Las fuentes policiales consultadas por Teleshow aseguraron que “no hubo ningún hecho violento y Ernestina Pais fue trasladada a su casa en un móvil de la comisaría”. Vale recordar que la conductora había tenido incidentes similares con su vehículo en mayo y agosto del año pasado, saliendo ilesa en todos los casos.

Además, este medio se comunicó con la conductora antes de entrar a los estudios de la Televisión Pública para conocer su versión de los hechos: “No pasó nada fue solo un pequeño choque con un auto estacionado, estoy bien y ahora me voy a maquillar para comenzar con mi programa”, expresó la hermana de Federica.

En agosto de este año Ernestina vivió un episodio similar al volante. Este hecho ocurrió el sábado 12 y fue destapado por LAM (América), a partir de un audio, video y fotos que una televidente envió al número de WhatsApp del programa, en el que reciben información a diario. Esta persona fue testigo del accidente vial y dio detalles de cómo ocurrió todo. “El choque fue menor. Fue una raspadita. Es un bajón pero bueno, vos querés que si alguien te choca, querés que te lo arregle el seguro del otro, que es lo que corresponde”, puso en contexto Ángel de Brito.

“El sábado por la tarde, en Palermo, venía por una cuadra Ernestina Pais, entonces quiso pasar a una camioneta y la chocó. Y en lugar de pararse avanzó, pero la paró justo el semáforo que cortó. Entonces el señor paró atrás, se bajó muy amablemente y ella subió la ventanilla”, contó la mujer testigo de la situación en el audio que envió en su momento.

“El señor le pedía amablemente que por favor baje la ventanilla y se parara a un costado porque habían chocado y que necesitaba la documentación del auto. Ella le dijo que ‘no’ con la cabeza, volvió a abrir el semáforo y avanzó, con la mala suerte de que justo dobló un móvil policial y el señor empezó a los bocinazos. Ahí ella quedó entre medio del móvil policial y la camioneta que había chocado. La verdad, bastante horrible lo que hizo porque la policía le pidió que bajara la ventanilla y ella empezó a reírse. Desagradable el tema”, cerró la testigo.

También en octubre de 2019, Ernestina había pasado por otra situación similar cuando chocó con su auto en el barrio de Olivos durante una madrugada. Aunque no hubo heridos, agentes de tránsito intervinieron en el lugar y ella se negó a hacerse el test de alcoholemia.

La conductora iba manejando su Chevrolet Tracker cuando alrededor de las tres y media de la madrugada chocó contra un Volkswagen Gol estacionado en Libertador y Espora. Según pudieron observar desde el centro de monitoreo, ella se bajó caminando del vehículo en Libertador y Espora y los oficiales la interceptaron a poco más de una cuadra, en Espora y San Lorenzo. Por otro lado, según fuentes policiales, la conductora se encontraba “en aparente estado de ebriedad”.