«Es absurdo que se exija la obligatoriedad del pase sanitario en las escuelas cuando ni la vacuna lo es»

Tras la decisión provincial de pedir el pase sanitario a estudiantes y docentes para acudir a la escuela, el senador Naidenoff manifestó sus críticas respecto a la medida. “La decisión es completamente violatoria de los derechos individuales garantizados por nuestra Constitución, además de generar un nuevo obstáculo en el ámbito educativo, un espacio de por sí crítico en Formosa”.

“Según datos previos a la pandemia, en diez años – de 2008 a 2018- la cantidad de estudiantes se redujo un 15%, cuando a nivel nacional la merma sólo fue del 1,3%. Hoy, tras dos años de pandemia, la situación bien podría ser mucho peor, pero no tenemos los números” afirmó el senador; además agregó que esta medida puede contribuir a la crisis educativa al imponer un obstáculo a la inscripción y asistencia de los estudiantes.

“Además, es absurdo que se exija la obligatoriedad de ese pase cuando ni la vacuna lo es. Si existiera una ley o disposición por la cual se incorpore la vacuna al calendario el escenario sería otro, pero hoy no existe decisión federal en la que pueda ampararse la medida”, afirmó el senador. “Aquí se está vulnerando un derecho fundamental, como es el derecho a la educación, además de arremeter contra la libertad de circulación y un principio constitucional clave, expresado en nuestro artículo 19: ‘Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”.

Naidenoff también se detuvo a reflexionar sobre el rol del Estado y la política en este contexto. Según sus declaraciones, el Estado debe realizar las gestiones para que las vacunas lleguen a todos los argentinos y promover esta política, “pero la coerción y la transgresión de derechos fundamentales deben ser el límite”. Además, resaltó lo “absurdo” de la medida debido a que “se les pide pase sanitario a estudiantes y alumnos para asistir al colegio, mientras que si los turistas no tienen su esquema de vacunación completo, con presentar DNI y test rápido de antígenos bastaba”.

Para cerrar, el senador aseveró que “se torna confuso que tras dos años cada quien haga lo que quiera. Sobre todo cuando el propio Ministro de Educación de la Nación afirmó que tras el inicio de clases ‘no habrá burbujas’ y que las recomendaciones – no obligaciones – son vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos”.

De manera contundente, concluyó: “como lo expresé en otras ocasiones, necesitamos coherencia por parte del gobierno. Hoy Santa Cruz y Formosa, que pertenecen al arco oficialista, son las provincias que aplican esta medida, incluso contra las recomendaciones del gobierno nacional y estas contradicciones lo único que nos demuestran es el nivel de desgaste de esta gestión”.

