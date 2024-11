El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Williams de Fórmula 1, subrayó que ahora es el momento de mostrar su «resiliencia» en las tres últimas carreras del campeonato y reconoció que el pasado Gran Premio de Sao Paulo, donde tanto el argentino como su compañero de equipo Alex Albon no terminaron la carrera, fue un «momento difícil».

«Brasil fue un momento difícil para el equipo y algo que no esperábamos, pero esto es parte del automovilismo. Ahora es el momento de mostrar nuestra resiliencia en las últimas tres carreras y recuperarse todos juntos», afirmó el piloto, en declaraciones difundidas por el equipo, en la previa del Gran Premio de Las Vegas, que se celebrará del 22 al 24 de noviembre, prueba que Colapinto afronta con entusiasmo.

«Hay mucho que sacar del fin de semana que no solo me va ayudar a crecer como piloto sino también como persona. Todos en la fábrica han hecho un gran esfuerzo haciendo lo máximo posible para estar en la mejor posición posible», expresó.

El joven de 21 años, que apenas completó seis carreras en el ‘Gran Circo’, consiguiendo acabar entre los puntos en dos de ellas -octavo en Azerbaiyán y décimo en Austin (Estados Unidos)-, confesó que se siente con «mucha confianza» y que tanto él como su equipo seguirán «empujando al máximo» hasta final de temporada.

«Llevo solo seis carreras, pero tengo mucha confianza en mí, en el equipo y en las personas que me rodean. Todavía nos quedan tres carreras con muchas oportunidades de luchar por puntos empezando por Las Vegas. Seguiremos presionando tan fuerte como podamos hasta ver la bandera a cuadros en Abu Dhabi», comentó.

En la clasificación general de pilotos, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es el líder destacado con 393 puntos, aventajando en 62 al británico Lando Norris (Mclaren) a falta de 86 por disputarse.

Los horarios a contramano

para ver a Colapinto

en la F1 de Las Vegas

Los fanáticos de Franco Colapinto ya no aguantan la ansiedad. Después de dos fines de semana sin actividad en la Fórmula 1, llega el momento de volver a ver al argentino en acción en el Gran Premio de Las Vegas. En lo que será su segunda experiencia de noche y la tercera en un circuito callejero, como se dice en criollo, habrá que seguir de largo. Es que las cinco horas de diferencia con esa región de Estados Unidos provocará que las prácticas más importantes y la carrera se desarrollen durante la madrugada de la Argentina.

Aunque el cronograma sea a contramano en nuestro país, Franco va a tener un gran apoyo frente a la TV. A tomar nota: la práctica libre 1 comenzará este jueves 21 de noviembre a las 23:30 y finalizará a las 0:30 del viernes 22. Y dos horas y media después, desde las 3:00 y también por una hora, Colapinto seguirá probando y ajustando detalles en su monoplaza en la práctica libre 2.

Después de un breve tiempo de análisis y descanso, Colapinto volverá a subirse al auto, ahora con la misión de registrar sus mejores tiempos para largar lo más adelante posible. La práctica 3 se pondrá en marcha minutos antes del comienzo del sábado 23 y la clasificación que determinará qué puesto ocupará en la parrilla de salida será entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana.

El momento más esperado será el domingo 24. El auto de Franco Colapinto, que tendrá un nuevo diseño por un tema de sponsor, acelerará a fondo a las 3:00, en una carrera que tendrá una duración de 50 vueltas en el Las Vegas Strip Circuit (tiene una longitud de 6.200 kilómetros) Sí, ideal para ver en una casa reunido con amigos o para pedirle al mozo que cambie de canal en el bar.

El cronograma del Gran

Premio de Las Vegas

para alentar a Colapinto

Práctica 1: jueves 21 de noviembre, a las 23:30

Práctica 2: viernes 22 de noviembre, a las 03:00

Práctica 3: viernes 22 de noviembre, a las 23:30

Clasificación: sábado 23 de noviembre, a las 03:00

Carrera: domingo 24 de noviembre, a las 03:00