«Es imperioso reformar la Constitución para implementar Juicio por Jurados»

El Juez Guillermo Caballero visitó ayer el piso de Expres en Radio para hablar sobre varios temas clave de la actualidad jurídica en Formosa. En su intervención, defendió la necesidad de avanzar en la implementación del juicio por jurado en la provincia y respaldó con énfasis la convocatoria del gobernador Gildo Insfrán para reformar la Constitución de Formosa. Además, compartió detalles sobre su próximo libro Estupefacientes, que será presentado el jueves 21 de noviembre.

La importancia de la

reforma constitucional

y el juicio por jurado

Caballero no escatimó palabras a la hora de explicar por qué considera crucial la reforma de la Constitución provincial. En particular, subrayó que es necesario incorporar el juicio por jurado, un sistema que ya forma parte de la Constitución Nacional desde su sanción en 1853 y que fue ratificado nuevamente en 1994.

“Es necesario poner al juicio por jurado en la Constitución. La Constitución Nacional lo tiene tres veces, desde 1853, y fue ratificado por la última Convención Constituyente de 1994”, explicó. El juez también recordó que, tras el cambio de sistema judicial que introdujo la reforma de la Carta Magna, provincias como Córdoba y Buenos Aires ya avanzaron con la implementación de este mecanismo.

“Si estas dos mega provincias pudieron hacerlo, creo que cualquier provincia lo puede hacer”, aseveró, destacando que el juicio por jurado es una forma de fortalecer la democracia y poner a los ciudadanos en el centro del proceso judicial. En este contexto, explicó que, en comparación con el sistema tradicional de tribunales con jueces, el juicio por jurado obliga a una mayor preparación de fiscales y defensores, ya que la decisión final recae en un grupo de 12 ciudadanos seleccionados al azar.

Caballero también señaló la necesidad de separar los roles dentro del Poder Judicial, tal como lo establece la Constitución Nacional. “El sistema implica que cada uno tenga su rol: uno que acusa (Fiscal), uno que defiende (Defensor) y uno que juzga (Juez), y no puede haber superposición”, puntualizó.

La Reforma y la necesidad

de un cambio profundo

Para que el juicio por jurado sea viable en Formosa, el Dr. Caballero enfatizó que es necesario modificar el Código Procesal Penal y adecuarlo al sistema acusatorio, eliminar el «vetusto» Código vigente, y también adaptar las estructuras del Ministerio Público. “Para lograr esto, es necesario un proceso largo, pero no imposible. El período constitucional es de cuatro años, y en ese tiempo se podrían generar las leyes necesarias”, destacó.

A su vez, recordó que hay más de 3.000 causas anuales en los juzgados de la provincia, lo que exige una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos. Sin embargo, este desafío debe ir acompañado de la capacitación de los actores judiciales y la creación de leyes adecuadas para el nuevo sistema.

El libro Estupefacientes:

un análisis profundo

del narcotráfico

En cuanto a su obra Estupefacientes, Caballero compartió su entusiasmo por la presentación del libro, que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre, a las 19 horas, en el Galpón “C” del Paseo Costanero “Vuelta Formosa”. La obra, según explicó, es un análisis técnico y académico sobre las implicancias legales y sociales del narcotráfico y el consumo de estupefacientes, un tema que el Dr. Caballero considera de vital importancia para la provincia.

El libro surgió a partir de su trabajo como juez, especialmente en el contexto de la sanción de la ley de narcomenudeo y la despenalización de drogas a nivel nacional. Caballero comentó que comenzó el proyecto hace años, pero fue cuando Formosa asumió la responsabilidad de tratar el flagelo del narcotráfico a nivel provincial que decidió profundizar en el tema.

“Este libro es un comentario de la Ley de Estupefacientes, fuimos artículo por artículo, analizando las implicancias de cada uno. Al principio iba a ser un trabajo corto, de unas 100 páginas, pero con el tiempo fue creciendo. Terminó siendo un compendio de casi 500 páginas, que recopila lo más actualizado sobre este tema en Argentina”, detalló Caballero.

El autor también destacó que una de las grandes innovaciones de Formosa en la lucha contra el narcotráfico es el tratamiento de los enfermos a través del Instituto de Asistencia Social y la prevención del consumo de drogas. “Formosa asumió un enfoque mucho más integrador que otras provincias. Aquí no solo se castiga, sino que también se busca la rehabilitación del consumidor a través del IAPA, lo que es digno de ser reconocido”, afirmó.

Apoyo total a la

Reforma Constitucional

Por último, el Dr. Caballero no dudó en manifestar su respaldo a la reforma constitucional convocada por el gobernador Gildo Insfrán, un proceso que considera «imperioso» y «necesario». Cuando se le preguntó si considera acertada esta convocatoria, su respuesta fue tajante: “110%”.

Para el juez, la reforma constitucional no solo es una oportunidad para poner al día las normativas provinciales, sino también para modernizar el sistema judicial, hacerlo más transparente y democrático, y asegurar la equidad en el acceso a la justicia para todos los formoseños.