Compartir

Linkedin Print

Una de las leyes no escritas del fútbol dice que aquel entrenador que debuta con un equipo siempre gana. En ocasiones esta ley no se aplica, pero no es el caso de Mario Jara quien se estrenó en el banquillo del 12 de Octubre y lo hizo ganándole a River Plate a domicilio. El Globo aprovechó depresión del Kelito, recientemente eliminado de la Copa Sudamericana, para dar dos zarpazos con los tantos de Pablo Zeballos y José Ariel Núñez.

“Es importante empezar ganando y más por la situación en la que estábamos. Desde que llegamos vimos que es un equipo que tiene un compromiso muy grande para poder salir de esta situación y creo que se vio reflejado en el partido”, comentó Jara tras el compromiso.

“Fuimos ordenados, por momentos supimos sufrir también ante un rival que juega muy bien y creo que fue meritorio el triunfo por lo que propusimos y porque supimos aprovechar las situaciones que creamos”, añadió.

El Globo estaba desbastado producto de seis derrotas al hilo, pero Mario le dio vuelta a la situación con trabajo. “Intentamos convencerlos de una idea. Sabíamos que no estábamos en una situación muy cómoda y nosotros hoy necesitábamos ganar para que ellos empiecen a creer en que podíamos salir de esta situación. Creo que demostramos que somos un equipo serio y que sin dudas vamos a dar pelea hasta donde nos toque”, aseguró.