“La población tiene que hacer un uso más cuidadoso del agua”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el gerente de Aguas de Formosa, Ing. Alfredo Gusberti se refirió a los problemas que se registraron en los últimos días con la prestación del servicio, dejando en claro que debido a la bajante del río éstos podrían permitir y por ende pidió a la comunidad en general que haga un uso racional del vital líquido.

“La crisis que atravesamos los dos últimos días fue por la aducción natural, ya que a raíz de la bajante del río quedó expuesta una junta del caño por la que entró aire y dejó de ingresar agua, sacando de servicio a la planta”, comenzó explicando el mismo.

Resaltó que “nosotros hemos podido salir de la situación de emergencia en la que estábamos, y si bien solucionamos ese problema ahora estamos en un período de prueba porque tienen que pasar por lo menos 48 horas de manera estable para que podamos asegurar que el problema ha sido subsanado completamente”.

“Teníamos la planta central parada, ahora está trabajando a un 50-60% de su capacidad lo cual ayudó bastante a recuperar niveles más normales del servicio pero, estamos sometidos a esta situación del río que permanentemente sigue bajando, eso nos obliga a ir avanzando en soluciones que parecen sencillas en el papel pero nunca fueron puestas en práctica, entonces hay que ver cómo las instalaciones que tenemos responden a esas soluciones que no son naturales para las cuales las estructuras fueron diseñadas”, dejó en claro.

Indicó el gerente de Aguas de Formosa que el rio nos está poniendo una prueba muy dura porque “nos estamos acercando a la bajante histórica del año 44” y “toda esta situación hace que tengamos que disponer de muchísimos recursos para mantener las tomas operativas”.

“Apenas empecemos a tener las temperaturas habituales para esta época del año en Formosa se va a notar que el servicio no puede acompañar de la misma forma que lo hacía con el río en condiciones normales, por eso es muy importante que la población comprenda que tiene que hacer un uso mucho más cuidadoso del agua”, insistió.

“Ante esta situación la nueva normalidad va a ser con restricciones, entonces es importante que la comunidad en su conjunto acompañe con una demanda un poco más baja, porque de lo contrario no la vamos a poder satisfacer”, expuso.

Finalmente, Gusberti indicó que los trabajos se continúan en dos frentes y que “estamos trabajando en el montaje de un bombeo auxiliar que tenemos que ir ajustándolo”.