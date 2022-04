Compartir

“Deseo que cualquier hombre promedio sea un deportista profesional algún día, gane mucho dinero y esté bajo presión de la mañana a la noche. Es complicado vivir al día. Nadie puede entenderlo hasta que lo ha vivido, jugado y sido aplaudido por miles de personas. Cuando tienes que comer bien toda la vida, entrenar, hacer todo lo que te digan, estar al 800% de la mañana a la noche, los siete días de la semana, en algún momento tienes que salir, divertirte, relajar la presión. Algunos caminan, otros se drogan. Lo mismo cuando te encuentras en la grada y no juegas: esa adrenalina la encuentras con la cocaína”.

La frase fue pronunciada por un rugbier frances cuya identidad se mantuvo en secreto en el marco de un extenso informe publicado por el reconocido diario L’Equipe en el que prestaron testimonio varios jugadores del Top 14, el campeonato galo por excelencia. Según los propios protagonistas, hace décadas que la cocaína ingresó al mundo de la guinda y las autoridades que rigen el deporte parecen no poder detenernla.

El último caso público fue el de James Maloney, ex figura del rugby australiano que dio positivo durante una prueba de antidopaje en el club francés Lezignan después de un partido contra el Carcassone en el Elite One Championship a finales de febrero. “Todos sabemos que la cocaína es un flagelo en toda la sociedad. Nadie está fuera de su alcance. Desafortunadamente no podemos estar detrás de todos los jugadores para vigilar lo que hacen cuando no están en el club”, declaró en ese entonces a la agencia AFP el presidente del Lezignan, Alain Fabre.

Es que, según lo publicado por L’Equipe, no se trata de casos aislados, sino que “la cocaína se ha vuelto un lugar común”, tal y como reconoció otro rugbier que eligió esconder su identidad para evitar posibles sanciones. “Cuando empecé, algunas personas fumaban su pequeño cigarrillo de cannabis. Eso fue reemplazado por la cocaína”, agregó. Al mismo tiempo, otro de los deportistas entrevistados se sinceró: “Tomé un poco de coca, ¿y qué? No tengo nada que ocultar. No es nada excepcional. Todo el mundo lo consume en el medio. Los jugadores del Top 14 actualmente activos están tomando”.

Los rugbiers que prestaron testimonio eligieron hacerlo bajo el anonimato para evitar problemas, aunque todos coincidieron en que en el ambiente esto no es un secreto. Vale aclarar que la Federación Francesa de Rugby (FFR) realiza controles antidopaje después de los partidos, pero no durante la semana en las prácticas. Ese espacio entre los compromisos les permite a quienes lo deseen consumir este tipo de sustancias ilegales.

“La cocaína solo permanece en la orina un máximo de 48 horas. Los jugadores lo toman al inicio de la semana”, explicó con soltura Christian Bagate, a cargo de la lucha contra el dopaje en la FFR. “Ya no hay rastros de drogas en los días de partido. Tampoco hemos tenido ningún caso de control positivo por cocaína en competición, aunque sabemos muy bien que los jugadores la toman. Incluso sería cada vez más probable”.

Pero esto no solo sucede a nivel profesional, sino también en el marco amateur. La Agencia Francesa para la Lucha contra el Dopaje (AFLD) recibió siete informes de pruebas relacionados con la cocaína, algunas de las cuales fueron directamente descartadas y dos de ellas pertenecían al ambiente amateur. “En algunos rincones de Francia, después de un partido, es la fiesta de la cocaína”, confesó otro jugador que forma parte de la Pro D2, la segunda división.

Un controlador de la AFLD contó que solían hacer los exámenes de orina antes del inicio de los partidos, pero tuvieron que cambiar ese programa porque había jugadores que consumían en los descansos. Por eso, ahora realizan los controles también en los entretiempos. “Quienes lo consumen no están locos, tienen cuidado cuando lo toman. Están esperando que termine el juego”, detalló Christian Bagate.

Es importante aclarar que el consumo de este tipo de estupefacientes es ilegal en Francia y está penado con una multa fija de 200 euros que puede incluir también una pena de prisión por un año. A su vez la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tiene establecido distintos castigos si el consumo de cocaína es detectado durante una etapa de competencia, que puede ser de dos años, o fuera de temporada, que se reduce a tres meses.

Además, el mercado ilegal de este tipo de drogas ha crecido en Francia en los últimos tiempos y, tal y como describe el informe, el Observatorio de las Drogas y las Toxicomanías (OFDT), la cocaína es en la actualidad la más consumida entre jóvenes de 26 a 34 años, por lo que no se trata de un problema que solo involucre al rugby.

La Sedronar brinda orientación y contención a través de la línea 141, anónima y gratuita, y vía el mail consultas@sedronar.gov.ar. Y pone a disposición material de descarga para aprender sobre la problemática de consumo y saber cómo cuidar a nuestras y nuestros jóvenes durante la cuarentena, en este enlace.

Si está pasando una situación de consumo problemático y necesita participar de las reuniones de Narcóticos Anónimos, abierta al público y disponible las 24 horas, debe ingresar en este enlace. El número gratuito de información es 0800-333-4720 y desde WhatsApp al +54 911 5047-1626. Para más información sobre otras reuniones virtuales en Argentina pueden acceder al sitio web: www.na.org.ar.

Compartir

