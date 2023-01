«Es muy perverso hacer política con las necesidades», manifestó Carolina Losada

La senadora por Santa Fe, recorrió algunas localidades del oeste provincial tras aceptar una invitación del senador y actual pareja, Luis Naidenoff y analizó la situación en la que viven las comunidades wichí. «Hay extorsión, la extorsión que implica el jugar con la necesidad de la gente», indicó Losada al Grupo de Medios TVO.

«Fuimos al oeste de la provincia, estuvimos en contacto con las comunidades wichí y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Me parece que estar viendo lo que sucede, la necesidad y la dignidad de muchas personas que realmente no se doblegan ante la necesidad, fue muy importante porque te da la pauta de lo que sucede de forma directa», agregó la senadora.

No es la primera vez

que visita la provincia

No es la primera vez que Carolina Losada, actual senadora por el radicalismo de la provincia de Santa Fe, se encuentra en Formosa ya que es actual pareja del senador Luis Naidenoff, pero en esta oportunidad decidió recorrer la zona oeste y visitar a algunas comunidades aborígenes.

«Uno cuando lo ve desde Buenos Aires, desde Rosario o desde Córdoba es diferente, no es lo mismo ver la cara de la gente, abrazarla y sentir lo que ellos viven a diario. Ves gente con una dignidad enorme que no se doblega; hablamos con un docente que perdió su cargo por hablar en un informe periodístico; vimos los chicos que caminan descalzos y con la ropa rota; gente que te dice que no tiene agua», indicó.

Acompañada de

la dirigencia radical

En la recorrida realizada, acompañada por algunos dirigentes del radicalismo local, la senadora dialogó con los miembros de las comunidades, ofreciendo incluso ayuda a través de donaciones, pero expresó que el pedido fue otro.

«Le pregunté a las personas qué necesitaban para ayudarlas y me pedían al unísono trabajo, no me estaban pidiendo donaciones, estaban pidiendo trabajo y eso tiene que ver con la dignidad de la gente. Me quedo con eso, tantas personas con necesidades tan grandes y tan abandonadas por el estado por tanto tiempo», añadió.

Tras observar y realizar dicha recorrida, la dirigente santafesina criticó fuertemente al oficialismo y cuestionó al gobierno nacional bajo la administración de Alberto Fernández.

«Es muy perverso hacer política con las necesidades, con los chicos que necesitan absolutamente todo», dijo.

«Le han prometido que le llevaban el agua y no lo hacen, juegan con el agua, la comida con el trabajo. Nosotros estuvimos con 50 grados de calor en ese lugar y ellos decían que hay días que era peor y no tener acceso al agua con esas temperaturas no tiene que ver con la cultura de la gente. Hay cosas con las que no se puede jugar y con las que no se debería hacer política», sostuvo.

Volverá a Formosa

Por tal motivo, Losada anticipó que volverá en los próximos días a Formosa, una vez finalice asuntos personales, y opinó que los dirigentes nacionales por Formosa deberían permanecer más tiempo en la provincia.

Ganar al Populismo

«Me parece que es muy importante que todos de alguna forma miremos lo que sucede en el oeste de Formosa. Me parece que los formoseños se merecen mucho más, no merecen lo que están viviendo actualmente. Hay extorsión, la extorsión que implica el jugar con la necesidad de la gente; es importante también que los referentes nacionales estén en Formosa. No podemos conformarnos con lo que tenemos porque se puede vivir mejor y estoy convencida de que en Formosa se le puede ganar al populismo también», concluyó la senadora.