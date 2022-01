Es necesario revisar de donde provienen las perturbaciones que afecta la provisión de energía en todo el NEA

Compartir

Linkedin Print

En las últimas semanas, los formoseños y formoseñas hemos sufrido una ola de calor agobiante, en el medio de una sequía prolongada como hace muchísimos años no se sufría. Dicha situación, promovió el incremento de la utilización de equipos de refrigeración, al igual que en el resto del país.

En este contexto, Formosa y las demás provincias del NEA, sufrieron bajones de tensión y cortes de energía, producto de perturbaciones observadas en la energía que llega a esta región del país. Por ello, ayer se concretó la reunión para la conformación de un Comité de Emergencia que permita verificar donde está el problema de las perturbaciones que afectan al NEA.

En este marco, hablamos con el Ingeniero electricista electrónico Martin Muracciole, quien manifestó que “resulta sumamente importante dicho estudio, porque de acuerdo a los datos públicos que observamos en CAMMESA este problema afecta a Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones de la misma manera. Sin embargo, no observamos que esta situación se de en las demás regiones y provincias del País. Distinto es lo que acontece en la CABA, donde la energía llega bien, pero las empresas no tienen capacidad de distribución por falta de inversiones”.

Consultado sobre el problema, el ingeniero explicó que “viendo lo sucedido en las últimas semanas, se observan picos de caída en la potencia de provisión de energía todos los días en el mismo rango horario. Por ejemplo, el lunes 24 a las 15:30 hs, se produjo una disminución de 1.000 megavatios en la energía provista por el Servicio Eléctrico Interconectado Nacional, produciendo que salten los equipos de protección que luego deben reestablecerse escalonadamente y de acuerdo a la potencia disponible, por eso algunos sectores quedan temporalmente sin provisión eléctrica. Esto es así, pues al caer la potencia, los equipos energéticos intentan compensar el problema de tension aumentando el consumo de corriente, produciendo recalentamientos que queman los artefactos”.

“Por ello, hay un equipo de protección central que ante la caída tan abrupta de la potencia que viene desde el sistema nacional, corta el servicio y una vez que se reestablece el flujo normal de energía, se levanta el corte y se provee energía como corresponde”, agregó el especialista.

Ante la consulta de las críticas por parte de la oposición política, Muracciole las tildo de poco serias. “Los problemas técnicos no se solucionan con palabras, sino con soluciones concretas a partir de estudios serios sobre su origen. Si el problema de cortes afecta a las 4 provincias del NEA los mismos días y a la misma hora, resulta poco creíble responsabilizar a REFSA. Como es un problema regional, la solución debe ser común”.

“Por eso justamente es de celebrar la puesta en servicio de la línea de extra alta tensión que sale desde Yaciretá y llega a Resistencia, porque va a beneficiar justamente a todo el NEA mejorando la provisión de energía. Estamos hablado de una inversión de más de U$S 115 millones por parte del Estado Nacional”, agrego el ingeniero que también comentó que “era una obra iniciada en la gestión de Cristina, que fue paralizada en el gobierno de Macri y hoy, con Alberto Fernández se reactivó y finalizó”.

Finalizó opinando que “de la misma manera, creo que resulta interesante la propuesta de los representantes del Norte Grande de tener una tarifa diferenciada de energía para nuestra región, dada las altas temperaturas que hemos vivido este verano, con lo que la refrigeración, lejos de ser un lujo, es una necesidad”.

Compartir

Linkedin Print