Es oficial la autorización de la vacuna de CanSino

El ministerio de Salud oficializó este sábado la autorización “con carácter de emergencia” de la vacuna del laboratorio CanSino contra el coronavirus, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Así fue oficializado a través de la Resolución 1671/2021, que lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti, y que fue publicada en el Boletín Oficial.

Este viernes el Gobierno anunció que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis de esta vacuna, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina.

La vacuna Convidecia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

La vacuna alcanza una eficacia “del 95,47%” en la prevención del coronavirus y puede ser conservada a una temperatura entre 2 y 8 grados, lo que la “hace viable para las regiones menos desarrolladas”, según las especificaciones del laboratorio que la produce.

CanSinoBIO detalló que su vacuna alcanzó el “95,47% de efectividad general en la prevención de enfermedades graves concomitantes de la Covid-19 transcurridos 14 días desde recibir la dosis” única, según un comunicado subido a su página el pasado 8 de abril, cuando anunció que el Instituto de Salud Pública de Chile (“ISP”) otorgó autorización para el uso de emergencia de su vacuna recombinante contra el coronavirus.

Chile fue el primer país sudamericano en aprobar el uso de esa vacuna, luego de México, Pakistán, China y Hungría.

Convidecia se basa en una plataforma de tecnología de vacuna de vectores virales basada en adenovirus sobre los que ya se desarrolló con éxito la vacuna contra el ébola.

