El titular de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, consideró que resulta «reconfortante ver como vuelve a funcionar a pleno el motor del turismo» y reiteró que un informe preliminar da cuenta que fue récord el movimiento turístico durante el fin de semana largo.

«Fue uno de los mejores fines de semana largos que tuvimos desde hace años, realmente es reconfortante ver como vuelve a funcionar a pleno el motor del turismo porque el país lo necesita», señaló Hani.

En tanto, desde CAT aseguraron que el éxodo turístico se vivió intenso en todas las rutas del país, y que desde los principales centros urbanos «el flujo de automóviles fue permanente desde la tarde del jueves con los accesos colmados».

Durante la jornada, los servicios de transporte de larga distancia fueron autorizados a circular con plena ocupación de asientos y, desde Aerolíneas Argentinas, precisaron que los vuelos están por alcanzar el 80% de la capacidad que ofrecían en la prepandemia para el cabotaje.

Para Hani, «los anuncios de apertura y flexibilización a lo largo y a lo ancho del país, producto de una fuerte baja de contagios por Covid19, fueron fundamentales para esta recuperación, pero el hecho de haberse producido sobre la fecha no permitió la reactivación pareja de todos los destinos»,

Además, de cara a las vacaciones de verano 2021-2022, destacan la puesta en marcha de la segunda edición del programa PreViaje que ya superó el millón de beneficiarios y en sólo tres semanas, se ingresaron comprobantes por más de 17 mil millones de pesos, lo que representa un 70% más que el total de facturación en 2020.

Por su parte, el vicepresidente segundo de CAT, Aldo Elías, dijo hoy que «es el mejor fin de semana largo de los últimos diez años».

«Hemos tenido un fin de semana increíble, 4,2 millones de turistas están recorriendo el país. Es el mejor fin de semana largo de los últimos 10 años», aseveró el empresario quien consideró que «la tranquilidad de la vacunación, con la baja de contagios y muertes, va sumando para que esta actividad se pueda ir desarrollando y demostrando la potencialidad económica de esta industria».

Y sostuvo que «el sector está respondiendo muy bien» a las demandas de los turistas.

«Tenemos muchas expectativas por la temporada alta, porque además vamos a tener habilitado también la llegada de turistas desde el exterior», afirmó en declaraciones a Radio Provincia, tras lo cual consideró que el Programa Previaje «es la mejor herramienta que tuvimos en la historia de este país»

«Tuvo la virtud de favorecer a todos: a los argentinos que viajan, a los empresarios y al Estado porque se asienta en la formalidad», remarcó y al ser consultado respecto de los excesos en los precios que aplicaron algunos comerciantes, expresó que «los turistas no tienen que ser socios de quienes se avivan con los precios. Hay muchas opciones para elegir. Desde la Cámara de Turismo no podemos hacer nada».

«Estamos trabajando para apuntar la vuelta de los rubros que estuvieron relegados, como los viajes de egresados. Toda acción que promueva el turismo, termina repercutiendo muy favorablemente en la economía del destino», concluyó.

