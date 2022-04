«Es un absurdo el doble discurso del superávit fiscal cuando hay trabajadores con sueldos miserables»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El secretario de Comunicación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Formosa, Fabián Sinsig, mostró preocupación por la situación salarial de los afiliados frente a la aceleración inflacionaria y pidió un “esfuerzo” más al Gobierno de Insfrán para equilibrar, con un nuevo aumento, el poder adquisitivo de los empleados municipales y provinciales que “viene perdiendo con la suba de precios en la canasta básica familiar” desde principio de año.

“El salario real de los trabajadores sigue cayendo mes a mes con una inflación que no se detiene. Se acentuó la decadencia de ingresos con el gobierno de Mauricio Macri y ahora, cuando deberíamos recuperarnos, los precios siguen en suba mientras esta gestión nacional no la puede resolver con sus medidas económicas. Y en este contexto, el Gobierno formoseño también tiene algún grado de responsabilidad”, afirmó el dirigente sindical.

Y agregó: “Entendemos desde ATE, que Insfrán puede hacer un esfuerzo mayor para garantizarle al trabajador estatal de la provincia una verdadera recomposición salarial, por encima del 50% en tres cuotas que anunció para este año. Los empleados, tanto municipales y provinciales, necesitan recuperar el poder adquisitivo que fue perdiendo con la inflación del primer trimestre (16.1%). Y que las proyecciones en este sentido no son alentadoras para la cifra anual”.

Según Sinsig, la mejora salarial del 50% que representa para un trabajador del escalafón general de la administración pública un aumento de 20.000 pesos en promedio, “a lo largo del año termina siendo insuficiente ante la escalada de precios en los productos básicos de la canasta básica familiar”.

“Es el vigésimo año que lo escucho al gobernador Gildo Insfrán vanagloriarse en el superávit fiscal y financiero por la gestión de gobierno; sin embargo, ese discurso de ´tenemos plata ahorrada´ suena a un absurdo total cuando hay miles de trabajadores del estado con sueldos miserables, en especial, en los municipios del interior provincial. Y por esta razón, es que desde ATE vamos a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para que se modifique la ley de coparticipación provincial, la cual, actualmente, sólo reparte un 12% de los recursos a los municipios, con el adicional de una quita de 2% para fondos de emergencia, y la distribución de ese 10% en, 2% para los concejos deliberantes y 8 para las intendencias”, explicó.

Por último, Sinsig cuestionó el doble discurso del gobierno provincial y reclamó, en representación de ATE, una nueva mejora salarial para los estatales y municipales de Formosa, en respuesta a buscar un equilibrio real en la relación de los precios de la canasta básica familiar y los ingresos de los empleados de la administración pública.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp