Tras el anuncio de la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica, por la última fecha del Rugby Championship, Felipe Contepomi habló en conferencia de prensa y explicó las siete modificaciones en el XV inicial.

El head coach del seleccionado argentino dispuso siete cambios, con los ingresos de Tomás Lavanini, Santiago Grondona, Juan Martín González, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Matías Moroni y Santiago Carreras.

“Confiamos mucho en todos los jugadores que tenemos y tratamos de buscar la mejor combinación para cada partido. Creemos que estos son los mejores 23 que tenemos dentro de los 28 que están en Sudáfrica”, expresó el entrenador sobre las modificaciones.

Además, el head coach añadió: “Por distintas situaciones: algunos por tiempo de juego, por acumulación, y otros porque están entrenando muy bien y tienen menos tiempo de juego, entonces pueden traer más energía. Cada posición o jugador es una situación distinta, pero creemos que es la mejor combinación para el partido”, comentó.

En tanto, Contepomi hizo foco en dos ingresos, los de García e Isgró: “García entró muy bien el tiempo que le tocó jugar y lo vemos bien, con ganas físicamente. Rodri tiene un desafío enorme, que el último tiempo ha jugado mucho en el Seven, y cambiar de una modalidad a otra no es fácil. Por los requerimientos en el juego y la cantidad de minutos. El tiempo y los espacios. Pero ya estuvo con nosotros en la preparación y en el Mundial, y sabe cómo trabajamos. Va a tener su posibilidad y lo vimos bien en los entrenamientos y creemos que puede ser muy útil para lo que queremos hacer”.

“Es Sudáfrica en su casa, a ellos lo motiva ser campeones de locales, ya lo dijeron. Es un desafío enorme, queremos superarnos a nosotros mismos”, inició su análisis el head coach argentino, luego de confirmar el equipo con siete cambios con respecto al sábado pasado.

En cuanto a su análisis de lo que se viene, Contepomi no dudó en afirmar: “Esperamos de ellos lo que siempre hacen, pero mejorado. A veces son previsibles, pero lo hacen tan bien, que es muy difícil de solucionar. Eso espero de este tipo de partidos. Ellos están más acostumbrados a estos encuentros, pero todo ser humano siente la presión. En el deporte se vive momento por momento. Si logramos hacerlos jugar incómodos con nuestra defensa o ataque, cualquier equipo sometido a eso, la sufre”.

Al ser consultado por su pasado como jugador en planteles determinantes y su paralelismo actual como entrenador, el exjugador de Los Pumas expresó; “Me siento un afortunado de ser parte de equipos que tienen su identidad y trabajan, viviendo el día a día como lo viven. Matemáticamente se ha conseguido la mayor cantidad de puntos, pero hoy lo que queremos es mejorar, en cada entrenamiento, y si eso nos lleva a los mejores resultados, mejor. Si vamos al ultimo partido, hay variables que uno no maneja”.