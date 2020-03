Compartir

Linkedin Print

El entrenador de La Unión de Formosa, Daniel Cano, reflexionó acerca de lo que provoca la suspensión por el Coronavirus en el día a día de sus dirigidos.

La Liga Nacional fue suspendida hasta el 30 de marzo a causa de las medidas de prevención tomadas por la Asociación de Clubes ante la pandemia del Coronavirus. En diálogo con Básquet Plus, el entrenador de La Unión de Formosa Daniel Cano detalló cómo es el día a día de su plantel y analizó el impacto que ha tenido la suspensión por la problemática de salud en la competencia.

-¿Cómo es la actualidad del día a día del equipo?

En principio el equipo estaba licenciado hasta el dia domingo 22, totalmente sin actividades. La mayoría de los jugadores se quedaron en Formosa respetando la cuarentena solicitada por las autoridades nacionales.

-¿Cómo creés que está afectando el tema del Coronavirus al jugador? ¿Sentís que puede jugar en contra el tema del parate en relación al rendimiento? ¿Los extranjeros podrán irse con sus familias?

Obviamente que retrasa en lo deportivo y en lo personal. También influirá en lo económico, pero buscarán la vuelta para que sea lo menos posible. Es difícil. No sólo están los compañeros de equipos, sino también la familia. El parate va a jugar en contra, es categórico. Esto desenfoca al deportista, pero hay que pensar que estamos en plena pandemia y tenemos que estar preparados para vivir en esta circunstancia. Es un sacrificio que debemos hacer todos, porque está en juego la salud y el bienestar de la gente. Los extranjeros se quedarán en Formosa. La idea es no exponerlos y así evitar los contagios.

-¿Cómo estás viviendo esta situación personalmente?

Personalmente, estoy viviendo con mucha responsabilidad todo esto. Trato de cumplir lo que nos aconsejan y nos dicen para tratar de evitar exposiciones innecesarias, ya que no hay que pensar en uno mismo sino en los más vulnerables. Tenemos que cuidarnos y, de esa manera, cuidar a los mayores. Lo más responsable es hacer eso.

-¿Qué te parecieron las medidas de prevención tomadas por la AdC?

Me parecieron correctas. Era lo lógico parar las competencias y no perjudicar a nadie al exponerlo ante posibles contagios. No hay que arrastrar las enfermedades y hay que tomar todas las precauciones posibles.