“Es una cuestión política”, dijo Naidenoff tras acta que le realizó la Policía en el cumpleaños de su hija

El senador nacional Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la polémica que surgió el último fin de semana cuando fue acusado de realizar una fiesta clandestina en su domicilio ubicado en el barrio San Francisco. El funcionario aclaró que en realidad estaba celebrando, junto a unas 20 personas, el cumpleaños de su hija y aseveró que el arribo de la Policía a la madrugada y la realización de una contravención por ruidos molestos “es una cuestión política” y dejó en claro que “ningún gobierno me impedirá celebrar junto al cariño de mi hija”.

“No fue una fiesta clandestina, estuve celebrando el cumpleaños de mi hija, me vine de Buenos Aires para celebrar con ella su cumpleaños, sí fue una celebración privada donde estuvieron presentes los amigos y algunos familiares que me acompañaron en este día tan especial para mi hija y para mi, vino mi hermana, dos sobrinos, uno que está en Formosa y otro en Resistencia, éramos un total de 20 personas, clandestino es lo que se esconde y esto no era nada oculto”, comenzó diciendo.

“Lo que me sorprendió es que a las 3 de la mañana se hacen presentes en mi domicilio 4 móviles policiales, algunos identificados otros no, cortaron la cuadra y me labraron un acta de infracción contravencional por ruidos molestos, yo en el descargo expreso que estoy celebrando el cumpleaños de mi hija y dejé aclarado que no resido en Olivos donde en los momentos más duros y estrictos de la pandemia se le prohibía a la gente reunirse con familiares o despedir algún familiar , ahí sí estaban habilitadas las reuniones sociales y los cumpleaños, yo resido en el barrio San Francisco, por lo tanto, lo tomo como una cuestión política por supuesto”, expresó.

El senador además informó que tras lo ocurrido “fui a retirar copia del acta y no me la entregaron, saqué fotos del acta y también tengo algunas filmaciones del show policial de la policía comando, parecía un operativo de asalto a mi domicilio, no me sorprende, estoy acostumbrado al accionar del oficialismo, no hay que matar al mensajero, la policía no es responsable de esto, lo que hay es un acta de infracción en el Juzgado de Paz por ruidos molestos y una contravención”.

Indignado por el proceder policial ante un evento que aseguró, fue familiar e íntimo, recordó que “hoy rige el DNU 494 que habilita a reuniones en espacios abiertos de hasta de 20 cerrados y en espacios cerrados de hasta 10 personas en el marco de las últimas flexibilizaciones, ese DNU es del 6 de agosto, ese decreto tiene fuerza de ley, independientemente de que tome los recaudos no hay gobierno que me va a impedir darle un abrazo a mi hija, festejar un año más de vida de mi hija y que ella esté en compañía de los amigos que la bancaron siempre y de la familia que estuvo a su lado siempre en los momentos más difíciles y de mayores alegrías, ese derecho no se lo voy a entregar a ningún gobierno más allá de que me avale un decreto, lo que el gobierno nos robó durante un año, el abrazo con un amigo, no poder ver a un padre, no poder ver a un hijo, ese derecho el gobierno no me lo va a robar”.

“Más allá de todo se trata de los afectos, yo aclaro que no estoy en Olivos porque ahí sí existían privilegios, quiero aclarar que no vi ningún operativo comando en el acto de Insfrán cuando a él le sorprendió la cantidad de gente, yo no vi un acta de infracción o una contravención, más allá de eso voy a la cuestión humanitaria, vine a celebrar un año más de mi hija y ese abrazo con los amigos que están con ella cuando yo estoy en Buenos Aires, que la bancan en las buenas y en las malas, yo no se lo regalo a ningún gobierno, más allá de actuar conforme al decreto presidencial, eso no me lo roba ningún gobierno”, subrayó.

“Que me realicen un acta no significa que yo incumplí, no hay que confundirse, que me labren un acta no significa que se dé validez a esa acta, yo celebro el cumpleaños en función a lo que fija el nuevo decreto, que en realidad si es por los hechos que ocurren en la vida normal de un ciudadano en compañía de amigos y sus hijos en festejos de cumpleaños esto sería una anécdota, yo entiendo lógicamente, mi hija termina siendo responsable de lo que está pasando por portación de apellido y yo me hago cargo del pase de facturas, lamentablemente me hago cargo pero es lógico, defendí la libertad, fuimos a la Corte Suprema, logramos que los formoseños puedan ingresar a su provincia, se termina la historia de pagar peaje para ingresar a la provincia, terminamos con los centros de aislamiento y los que quedan son muy pocos, confrontamos con un gobierno, me parece muy bien, que quede claro que no hay gobierno al que le voy a regalar el cariño y el abrazo de celebrar un cumpleaños con mi hija, más allá de que me ampare el DNU, esto lo digo como padre y que valga para un papá o una mamá que tiene la suerte de compartir con sus hijos, que no le robe ese derecho de compartir con sus familiares ningún gobierno, ni un presidente que da cátedras de moral y se reunía a partir de las doce de la noche de manera privada que no me parece mal, con la única diferencia que era la residencia de Olivos que la pagamos todos, y que él sí tenía derecho a festejar mientras nosotros estábamos encerrados a partir de las 18 horas en Formosa, el cariño y el amor por mi hija no se lo regalo a ningún gobierno, ese es el derecho que me otorga la plena libertad en el marco de la Constitución y es el amor que uno tiene por un hijo, de eso se trata”, finalizó.

