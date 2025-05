«Es una gran responsabilidad encabezar una lista en este momento histórico para Formosa»

Luego de conocerse oficialmente las listas de candidatos y candidatas para las elecciones del próximo 29 de junio, la diputada provincial por la UCR, Agostina Villaggi, compartió sus primeras impresiones tras ser confirmada como cabeza de lista del frente que conforma junto al senador nacional Francisco Paoltroni.

“Para mí es una gran responsabilidad encabezar una lista de diputados. Creo que he trabajado durante toda mi carrera política para poder tener este privilegio, la responsabilidad de conducir también este frente”, expresó Villaggi.

La legisladora subrayó la importancia de la alianza que conformaron con Paoltroni, quien lidera la nómina de candidatos a convencionales constituyentes. “Hicimos esta alianza porque creemos que son los lugares donde hay que marcar una gran presencia y una posición contundente. Francisco lo hará desde la Convención Constituyente y yo voy a redoblar el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados, especialmente en los reclamos que Formosa necesita abordar con urgencia”, afirmó.

Entre los temas centrales de su agenda, Villaggi destacó la necesidad de una profunda revisión del sistema impositivo provincial. “Creo que la acción de Rentas es muy abusiva, extorsiva, y no permite el crecimiento del sector privado. Hay que trabajar en un régimen tributario más justo”, sostuvo. También remarcó su compromiso con el interior de la provincia: “Lo veo completamente abandonado. Es necesario brindar respuestas claras, especialmente a los jóvenes que terminan sus estudios y no tienen oportunidades laborales”.

Sobre la construcción del frente electoral, Villaggi destacó la sintonía con Paoltroni: “Coincidimos en muchos aspectos. Por eso el esquema político del frente se terminó dando así, con personas que nuestros partidos consideran exponentes de un cambio serio en Formosa, con compromiso, con oposición responsable y con un profundo sentido de pertenencia hacia nuestro pueblo”.

Finalmente, Villaggi recordó lo que considera uno de los hitos más importantes de su carrera política: el fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a la reelección indefinida en la provincia. “Sin dudas, el mayor logro hasta hoy fue el fallo de la Corte en diciembre de 2024 que pone punto final a la reelección indefinida. Nunca más Gildo Insfrán, no sólo en Formosa, sino como precedente que se extiende a toda la Argentina”, concluyó.