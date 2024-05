«Es una paparruchada»: entre gritos el peronismo se negó a votar un repudio a Espinoza por la denuncia de abuso sexual

El intendente de La Matanza fue procesado en la causa que lo investiga hace al menos tres años, luego de la denuncia presentada por una joven que se desempeñó como su secretaria privada

La causa que investiga al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual se metió este martes en la sesión de la Cámara de Diputados cuando dirigentes del PRO pidieron que se vote un repudio por el caso, luego de que se conociera el procesamiento. Desde el bloque de Unión por la Patria advirtieron que no existía un expediente para someter el tema a votación y denunciaron que el pedido es “una paparruchada”.

El pedido de repudio a la causa que tiene como acusado al intendente lo hizo la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien expresó una extrema “preocupación” y consideró “intolerable el silencio de los que defienden las políticas de género. No hay que hacer silencio”. “Pedimos que se investigue con celeridad y también nos gustaría que la Legislatura bonaerense tuviera una decisión ejemplar pidiendo – como mínimo- la licencia del intendente procesado”, agregó.

“Lo que están haciendo es una paparruchada. Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de m… como estas que atravesamos mujas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante 4 años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces no sean caraduras, presenten un expediente. Hagan un proyecto y lo vamos a acompañar. Biriribiri con las mujeres no se hace”, alertó Cecilia Moreau, quien remarcó que no existía un expediente y llamó a sus colegas a que redacten un texto.

El pedido de expediente también fue un reclamo del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y hasta del Frente de Izquierda. Finalmente se votó el apartamiento del reglamento con una votación nominal que no logró su aprobación, ya que sólo obtuvo 118 votos positivos, 85 negativos y 9 abstenciones, mientras que otros 6 diputados no participaron.

Este lunes se conoció que Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual y desobediencia a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio. La jueza no ordenó la detención del jefe comunal pero mantuvo la prohibición de contacto con la víctima y dispuso un embargo de $1.500.000, según se desprende del fallo.

La denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero tras idas y vueltas la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del jefe comunal del peronismo, por haber intentando acercarse a la joven después de que radicara la denuncia y pesara una orden de restricción.

Según consta en la causa, la joven M.J.R. aseguró que el dirigente peronista la abusó sexualmente mediante tocamientos en el interior del departamento donde vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021. El intendente había ido a su casa después de decirle que quería cenar con ella. Ella contó que había comenzado a trabajar en la Municipalidad el 28 de abril de 2021, que la contratación fue “en negro” dado que nunca la registraron, que la llamaban por un nombre falso “desconociendo las razones a las que ello obedecía y que debía desempeñarse como secretaria privada con una remuneración prometida de $150.000 mensuales”.