“Es vital que de manera urgente tengamos las herramientas para llegar a la vacuna Pfizer”

El diputado nacional Mario Arce (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a lo ocurrido en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves último cuando les propusieron al oficialismo modificar la ley de vacunas para que se autoricen nuevas y se destrabe negociaciones para la llegada de la “Pfizer”, algo que no fue posible debido a la “mezquindad política” y la “grieta permanente que impulsa el Frente de Todos que terminó por hacer fracasar una iniciativa que posibilitaba inmunizar a menores con patologías graves a través de una vacuna de mayor eficacia para este grupo”.

“Está claro que no nos sobran vacunas. Más de la mitad de la población sigue sin recibir la primera dosis. Sin embargo, el Gobierno que dice defender la vida se olvida de ella y convierte cualquier propuesta de la oposición en una disputa electoral”, aseveró.

“Son varios proyectos que se han presentado y pedimos el apartamiento del proyecto a efectos de que sean tratados en la sesión del jueves y que tenía como fin la posibilidad de que mediante una ley se facilite todo lo que tiene que ver con las negociaciones de algunas vacunas, en este caso Pfizer que todos sabemos que tiene comprobada habilitación para ser aplicada en menores de edad. Uno de los fundamentos para esto es que hay muchas personas con algún tipo de comorbilidad que hoy están con dificultades, con dolencias más graves que otras y eso lleva a que de manera urgente se debe atender a ese espacio, a ese sector de la sociedad, lástima que el proyecto no fue acompañado, entendemos que fue una iniciativa razonable. A las pocas horas ya hubo un trascendido de que el presidente de la nación mediante un decreto propuso facilitar todo lo que tiene que ver con algunos aspectos que hacen a la ley”, expresó Arce.

Lamentó en ese sentido que esto se haga a través de un DNU y no con una ley, “es una lástima que por donde debería hacerse y deberían analizarse algunas normativas que es el Congreso no se lo haga y sí el presidente de la Nación lo haga mediante un decreto. A nosotros no nos extraña este tipo de actitudes pero entendemos que es de vital importancia que de manera urgente la República Argentina tenga las herramientas a efectos de llegar a las vacunas Pfizer, esperemos que sea rápido, urgente porque la Argentina necesita vacunar a todas las personas”.

Asimismo aseveró que los diputados por Formosa, que votaron en contra, no expresaron ningún argumento al respecto. “El informante del oficialismo no manifestó al menos de mi interpretación, razones para que sean rechazados los proyectos, es una lástima porque me parece que por el consenso mediante el Congreso de la Nación debería salir este tipo de iniciativas que de alguna u otra manera están trabando las negociaciones y la posibilidad de que nuestro país tenga la vacuna Pfizer”, expresó.

Monotributistas

En otro tramo de la nota, Arce se refirió al proyecto de “alivio fiscal” que se aprobó en la sesión.

“La llamada ley de alivio fiscal en realidad no es tal porque tiene origen en una negligencia, en un error del gobierno a través de la responsable de la AFIP la cual ha impuesto que de manera retroactiva se cobren esos intereses debido al aumento del impuesto del monotributo, no representa ningún alivio para los monotributistas sino que viene a acomodar una situación injusta, por eso hemos acompañado porque sin lugar a dudas representa un beneficio para los monotribuistas pero me parece que hay que seguir trabajando, es un universo de 4 millones de personas que necesitan, no es la misma contención que tiene un trabajador en relación de dependencia o de empleo público con todos los derechos, obra social, jubilación y todo y nosotros en Formosa principalmente lo digo por conocimiento de causa, cuando ejercía la profesión de abogado este era uno de los problemas. Ser monotributista muchas veces impide la realización de muchos derechos que a lo mejor un empleado en relación de dependencia lo puede tener. Esperemos que más allá de este error se pueda avanzar en otras cuestiones que hacen a mejorar la situación de los monotributistas”, finalizó.

